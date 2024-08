Conductores de cisternas de Oruro denuncian que YPFB los despacha sin la carga completa

Esta mañana se produjeron conflictos en puertas de la estatal petrolera en la capital del Pagador

Boris Bueno Camacho / La Paz

Conductores de camiones cisterna de Oruro protestaron la mañana de este jueves en puertas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos porque el despacho de combustible apenas llega a la mitad, o menos, de la capacidad de carga que tienen y desmintieron la argumentación de los ejecutivos de la estatal petrolera que aseguran que hay una cantidad de diésel y gasolina que no puede salir de sus depósitos por los bloqueos que se registran en esa ciudad.

Francisco Herbas Zurita, secretario ejecutivo de los transportadores de combustibles denunció que pese a que sus motorizados tiene capacidad de más de 20 mil litros de carga, estos apenas fueron abastecidos con la mitad de diésel o gasolina, de los cuales cinco irán a las provincias de ese departamento y apenas tres quedarán para el Cercado y en total no llegan ni a la mitad de los 70 mil litros que YPFB Oruro aseguró que iba a despachar.

“De cuáles 70 mil (litros) habla la agencia, es una mentira, tenemos los papeles para demostrar eso, pero no nos dejan ingresar pese a que nuestros camiones están adentro; en tanto, los camiones hacen largas filas en los surtidores durante días, acaso ellos no son bolivianos; de una vez deberían decir la verdad, este no es un problema solo de Oruro, es en todo el país, por eso el transporte pesado está parando”, aseguró el dirigente.

Asimismo, otro de los conductores reclamó porque YPFB supuestamente tiene preferencias con algunos de los surtidores a los cuales envía los carburantes con mayor frecuencia en detrimento de otros que durante días no reciben ni un litro de diésel o gasolina; asimismo, aseguró que el problema se sufre en esa región desde hace varios días y que los funcionarios de la petrolera anuncian que se expedirá los líquidos, pero en la realidad esto no sucede.

“El sábado y domingo no había combustible, recién han reaccionado para que se pueda despachar, pero eso no depende de nosotros, ellos (YPFB) no han querido que nosotros carguemos; (…) de mí tiene una capacidad de 24 mil litros y estoy cargado con 12 mil de gasolina y 3 mil litros de diésel, es decir, la mitad y la cuarta parte, a principios de año sacábamos cargas completas, pero ahora, 14 mil, 10 mil, incluso a un surtidor le han despechado 800 litros”, advirtió.

Asimismo, aseguró que la disminución en los cupos que en principio era solo para el diésel en la actualidad también es para la gasolina; además de ello, el conflicto de los choferes también afectó a la provisión de las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) ya que en las puertas de la distrital de YPFB Oruro se formaron largas filas de personas a la espera de que se les venda el combustible fundamental para los hogares.

Según el director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, entre este jueves y viernes procederá a descargar el combustible de los cuatro buques que están en la terminal de Sica Sica en Arica, Chile, hace varios días y que no pudieron hacerlo por las malas condiciones climatológicas que reinan en el lugar; con el envío de esa carga, estima que desde el sábado 3 se regularice de manera paulatina el abastecimiento de diésel en las estaciones de servicio del país.