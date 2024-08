David Choquehuanca afirma que el Estado republicano fue excluyente y no solucionó problemas de las mayorías

Señala también que el Estado plurinacional solucionó en parte las desigualdades, pero que necesita ser afianzado

Choquehuanca se dirige al país. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), señaló en su mensaje en ocasión del aniversario de la independencia de Bolivia, el estado republicano no resolvió los problemas básicos que eran arrastrados desde la colonia, ya que fue excluyente con las mayorías y, sobre todo, con los pueblos indígenas originarios que no recibieron los beneficios de las riquezas por la creación de una élite que impidió su inclusión plena en la sociedad; hecho que fue solucionado parcialmente con la creación del Estado plurinacional”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La guerra de la independencia no nos hizo libres a todos. El Estado Plurinacional de Bolivia fue creado para cambiar la realidad. Comprendemos las taras que arrastra la mentalidad colonial y republicana. El Estado republicano no resolvió los problemas básicos: la marginación, la exclusión, la indiofobia; el estado republicano fue excluyente porque los indígenas eran aptos para acatar ordenes, pero ineptos para gobernar”, puntualizó.

Según el vicepresidente, las élites utilizaron a los indígenas, quienes fueron seres clandestinos en su propia tierra, porque no fueron contemplados en los presupuestos ni como parte de la sociedad; pero, hubo una pelea de las naciones campesinas indígenas originarias por el reencuentro con la madre tierra y la creación de lazos para lograr el bien común y la convivencia armónica que no pudo ser logrado por la arquitectura del estado republicana y colonial, que tuvo la premisa de dividir para gobernar.

“La burocracia complica la solución de los problemas, se opone al pensamiento de los bolivianos que señalan que en la unidad está la construcción; la justicia colonial ha generado reglas jurídicas confusas para el pueblo boliviano, hay una discrecionalidad y manipulación en la historia republicana. En el legislativo predominan las prácticas del estado colonial, porque en el estado republicano la democracia representativa no representa a nadie”, enfatizó.

Lea también: Tras abucheos, magistrados “autoprorrogados” se retiraron de sesión por aniversario de la independencia de Bolivia

Recordó que en la actualidad se pelea contra el sistema político que aún arrastra las taras de sistema colonial que se basa en la construcción de una estructura piramidal, con gobernantes que ejercen de manera vertical y que cosechan los privilegios y dejan fuera a los pueblos; sin embargo, con el nacimiento del estado plurinacional esta situación fue parcialmente solucionada, pero persisten aún esas taras, pero en una segunda fase construirá ese nuevo estado que servirá a los pueblos.

“Cuando se gobierna para una parte, se olvida la otra; la doctrina del Estado plurinacional se basa en el consenso para conseguir soluciones para todos, hay conciencia de complementariedad, donde no hay primero ni último, donde la lógica circular rota a las autoridades, el poder no se concentra en una sola persona. No se puede pedir la construcción de un nuevo estado con líderes que solo se sirvieron del pueblo y del Estado; se necesita nuevos guías que comprenden esa rotación de mando, que comprendan que la angurria de poder es paso previo a la desintegración”, reafirmó.

En ese sentido señaló que se llevan adelante diferentes procesos para conseguir ese bien común. Un proceso de industrialización que permita tener control sobre lo que se produce, para recuperar la economía interna y el comercio exterior; asimismo con la promoción de una justicia oportuna que sirva a todos y no solo a los grupos de poder. “Los operadores del capitalismo desangran a los pueblos. No estamos solos en la búsqueda de soluciones en esta etapa, cuando el pueblo consensua, libera las taras que nos asfixian”, sentenció.