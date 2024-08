Diputado Cuéllar afirma que no lo «callarán» y que seguirá denunciando hechos de corrupción 

El legislador anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque vulneraron sus derechos.



eju.tv / Video: Radio Ancestro Noticias

Lidia Mamani / La Paz

Luego de ser aprehendido por uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y ser trasladado a la Unidad Anticorrupción para que declare ante la fiscal Yolanda Aguilera, por no presentarse las anteriores citaciones que emitió el Ministerio Público de Santa Cruz, el diputado arcista Rolando Cuéllar afirmó que no lo callarán con un proceso penal, por tanto, seguirá denunciando hechos de corrupción.

“Nosotros estamos tranquilos, hemos apelado y todavía irá a una sala sorteada, nosotros vamos a seguir buscando todos los mecanismos, este diputado nacional no será callado por una acción de privacidad anticonstitucional. Nosotros vamos a seguir trabajando y fiscalizando y no nos va a parar esta audiencia que se llevó a cabo”, manifestó el legislador, luego de ser aprehendido.

Confirmó que los mecanismos constitucionales que le interpuso el fiscal Departamental, Róger Mariaca, fueron apelados y que ahora falta que se sortee la sala que verá la acción planteada en su contra, al que, dijo que esta vez asistirá para escuchar el veredicto. También anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque vulneraron sus derechos.

Según los antecedentes, en febrero pasado, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz falló a favor del fiscal departamental, Roger Mariaca, ante la acción de protección de privacidad interpuesta contra el diputado Cuéllar y en ese entonces se le advirtió al legislador con proceso penal por divulgación de información falsa.

Al respecto, Cuéllar aseguró que una acción de privacidad no parará el trabajo que hace y que la Fiscalía de Santa Cruz no es propiedad privada ni casa particular de Mariaca y que cuando haya “acto de corrupción”, la norma les faculta a que hagan fiscalizaciones.

“Nuestros derechos fueron vulnerados y vamos a continuar, hay dos juicios de responsabilidades en la comisión de Justicia, en el que este caso está abierto en la Asamblea Legislativa y que como diputados continuarán denunciando a corruptos que se hacen ricos con la plata del pueblo”, aseveró.