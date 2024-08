Dirigente del transporte pesado pide pinchar las llantas de los camiones que no bloqueen las rutas

Héctor Mercado pide a sus afiliados estar alertas ante el anuncio del ministro de Gobierno de utilizar la fuerza pública para el desbloqueo de las carreteras

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Héctor Mercado llegó hasta uno de los puntos de bloqueo instalados por ese sector, para pedir a los transportistas no levantar las medidas y estar alertas ante la advertencia del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien anunció que este viernes la Policía Boliviana levantará los cercos para permitir el tránsito de los camiones cisterna con diésel que llegarán desde Chile este viernes.

Del Castillo dio un plazo hasta las 20:00 del jueves para que los bloqueos que continúan en algunos sectores del país sean levantados, caso contrario, la fuerza pública intervendrá para que los vehículos que trasladan el combustible desde territorio chileno transiten sin contratiempos en todas las carreteras del territorio nacional, porque, de esa manera, la distribución de diésel se normalizará hasta el lunes, tal cual fue el compromiso del propio presidente Luis Arce Catacora.

“Hoy día, tenemos que estar de pie en este lugar, porque lamentablemente el ministro de Gobierno ha expresado que va a venir a arremeter con la policía, pero dudo que lo haga, porque hay muchos bloqueos y no creo que llegue aquí, no creo que se anime a salir; sin embargo, es el momento de unir fuerzas a nivel Bolivia, esto está en todo Bolivia, debo decirles que en este momento todos los departamentos se están sumando más”, aseguró.

Una larga columna de camiones cisterna en la frontera con Chile: Foto: DW/Mateo Romay

Asimismo, expresó su satisfacción por la contundencia de la medida, porque logró el objetivo de impedir el tránsito de vehículos en varias carreteras del territorio nacional; pero cuestionó la actitud de algunos empresarios del transporte que no participan activamente en el cerco iniciado el pasado miércoles y pidió a los movilizados a pinchar las llantas de los camiones de aquellos transportistas que no se sumen al bloqueo de caminos.

“Por eso les digo que es momento de unir fuerzas y deponer actitudes, debemos salir en este momento a acompañar en los lugares que se están bloqueando; es más hago un llamado de atención a todos los compañeros que están en los surtidores que no quieren ni cruzar sus camiones, debemos salir una comisión, camión que no quiera cruzar debemos de pinchar sus delanteras, yo creo que es la mejor manera de que empiecen a cruzar”, advirtió.

El dirigente aseguró que el tránsito en las carreteras de la mayoría del país continúa paralizado y que otros sectores se suman a la determinación del transporte pesado, porque la movilización tiene el objetivo de precautelar la seguridad de sus afiliados y sus familias ya que la escasez de combustible ha afectado gravemente su economía, por ello, fustigó nuevamente a quienes no participan en la medida.

“Es una vergüenza que no estén asistiendo a este bloqueo, a lo que hemos llamado movilización, hay que ser muy claros, Oruro no va a abrir, sigue cerrado, Tambo Quemado sigue cerrado, Sucre sigue cerrado, Potosí empieza a bloquear, Santa Cruz está cerrado, Chapare está cerrado, dónde vamos a viajar, a estas alturas debemos participar todos los transportistas, es más, con nuestra familia, porque si no trabajamos, de dónde vamos a sacar para que nuestros hijos coman”, enfatizó.

La pasada jornada, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comenzó la descarga de diésel de uno de los buques que están en la terminal marítima Sica Sica, en Arica, Chile. Desde ese sector, partieron los camiones cisterna que deben ingresar este viernes a territorio nacional. El presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, anunció que el carburante será distribuido a los surtidores a partir del sábado y alcanzará para seis o siete días; además, que la carga de los otros buques permitirá normalizar la provisión en las semanas siguientes.