El Censo 2024 señala que Bolivia tiene 11.312.620 habitantes, pero el resultado genera descontento

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El director del INE da a conocer los resultados del Censo 2024. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho

El INE entrega datos de población al OEP y define a Bolivia como «urbana» y «metropolitana»; ¿cuáles serán los efectos de los datos del Censo y por qué sus resultados están generando descontento?; y, Censo 2024: Así sería la nueva distribución de escaños parlamentarios, según proyecciones.

– El INE entrega datos de población al OEP y define a Bolivia como «urbana» y «metropolitana»

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, informó que los resultados del Censo de Población y Vivienda fueron entregados al Viceministerio de Autonomías y al Órgano Electoral Plurinacional, y caracterizó a Bolivia de “urbana” y “metropolitana”. “La tasa de crecimiento intercensal fue de 1,035, en línea con el comportamiento en censos anteriores y consistente en las estadísticas en hechos vitales que muestra la demografía (del país)”, sostuvo Arandia al presentar los resultados preliminares del censo. Argumentó que se ha dado “cumplimiento estricto de los estándares internacionales”, además de contar con datos coherentes y consistentes con los registros administrativos.

– ¿Cuáles serán los efectos de los datos del Censo y por qué sus resultados están generando descontento?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó este jueves los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda. Esta información tendrá efectos en el corto y mediano plazo, por lo que ha generado repercusión en todo el país. En el caso de Santa Cruz se ha calificado como “fraude” estos resultados al considerar que no reflejan la realidad del crecimiento en esta región. El Censo de 2024 tuvo la especial característica de estar regulado por una ley especial (1492) que especifica lo que debe suceder con sus resultados en lo inmediato, más allá de lo estipulado en la Constitución Política del Estado (CPE). El INE cumplió con que los datos de población se entreguen como máximo hasta finales de agosto.

– Cuestionan que proyección poblacional del INE no concuerda con resultados del censo de 2024

Analistas y autoridades regionales cuestionaron los resultados del censo de población y vivienda 2024 que presentó el Instituto Nacional de Estadística (INE), porque no concuerdan con las proyecciones de crecimiento poblacional que realizó en 2022, cuando indicó que Bolivia iba a tener 12.332.252 habitantes. «El dato que nos refleja el INE no es muy esperanzador y se contradice enormemente. Esto me preocupa porque viene de una misma institución, en las proyecciones de población que público en el 2022 con los datos que nos ofrece ahora, no debería ser tan distante de la realidad. Por lo tanto, hay una absoluta inconsistencia en los propios datos que manejó el INE hace dos años”, afirmó el exviceministro de Autonomías, Fabián Yaksic.

– Censo 2024: Así sería la nueva distribución de escaños parlamentarios, según proyecciones

Tras conocerse los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2024, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y Fundación Aru presentaron cuadros con los ajustes estimados en la cantidad de escaños considerando la cantidad de habitantes por departamento que compartió el instituto Nacional de Estadística (INE). Según el Conade, Santa Cruz que tenía 28 ahora tendrá 36, lo que supone un incremento de ocho escaños. La Paz, pasará de tener 29 a 35 escaños, lo que significa seis escaños más; Cochabamba por su parte pasará de 19 a 23 escaños, lo que significa cuatro más. En tanto, Potosí que tenía 13 escaños, pasará a tener 10, lo mismo que el resto de los departamentos que disminuirán en tres escaños.

– Censo 2024: Jubileo pide un informe “transparente y técnico” al INE para medir el porcentaje de la omisión censal

Surgen varias observaciones a los resultados del Censo de Población y Vivienda en Bolivia. La fundación Jubileo pide al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un informe “transparente y técnico” para saber con precisión el porcentaje de la omisión censal. “Es un tema preocupante. Es necesaria una explicación técnica, transparente del INE para ver que pasó. Todos estos elementos son una sumatoria para lo que podría ser una omisión censal por falencias en el procedimiento”, explicó el economista y director de Jubileo, Juan Carlos Núñez. Para el experto, la omisión censal no tendría que pasar un margen del 6% tras identificarse falencias al procedimiento u otro tipo de observaciones.

– Gobierno pide no politizar los datos del Censo y asegura que las dudas serán disipadas con la verdad y transparencia

Los datos de población del Censo 2024 no deben ser utilizados políticamente, y las dudas que siembran actores políticos serán combatidos con la verdad y un amplio proceso de socialización del trabajo y resultado del Instituto Nacional de Estadística (INE), afirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. “¿Cómo se combate el tema de la desinformación y el hecho de que muchos actores van a querer politizar este asunto como fue a un inicio del censo? Es justamente con la verdad, los datos van a estar a disposición de la población para analizarse y contrarrestarse”, aseguró y perfiló trabajos de socialización y debate en mesas de diálogo. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda, Bolivia tiene 11.312.620 habitantes.

– Censo 2024: Manfred expresa su desconfianza a los resultados y pide al INE informar con responsabilidad

El alcalde del municipio de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó este jueves su desconfianza a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, y le exige al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) un informe responsable bajo un sustento técnico. “Por respeto a toda la gente que trabajó esforzadamente esa jornada y por el pueblo cochabambino que me eligió, exigimos al INE que informe al país de forma responsable y sería con todos los sustentos técnicos de los datos informados”, señaló la autoridad a través de sus redes sociales. Asimismo que, a diferencia de pasadas décadas, la ciudad de Cochabamba tuvo un crecimiento significativo y que este efecto se observa diariamente en las necesidades que tiene la población.

– Alcalde de La Paz: Los resultados del censo dejan más dudas que certezas

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó que los resultados del censo nacional de población y vivienda entregados hoy por el INE dejan más dudas que certezas debido a la inconsistencia de varios datos como el bajo crecimiento poblacional en varios municipios. «Primero quiero señalar que los datos del INE que hemos estado analizando con mi equipo nos generan más dudas, más preguntas que certezas. En el caso específico del municipio de La Paz estamos estacionarios, estamos más o menos tas con tas», afirmó . La autoridad edil también urgió una reunión de urgencia de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), que reúne a los alcaldes de las nueve ciudades capitales y El Alto, para analizar los datos entregados por el INE.

– “Estoy decepcionada”, Copa rechaza informe del INE y dice que El Alto debió tener más de un millón de habitantes en el Censo

Los datos del Censo de Población y Vivienda han generado molestia de varios sectores. La alcaldesa del municipio de El Alto, Eva Copa, expresó su rechazo a los resultados lanzados por el INE y dijo que la población alteña debió superar el millón de habitantes en el Censo 2024. “Preocupada y decepcionada, porque no puede ser que la ciudad de El Alto en 12 años haya crecido solo 40 mil habitantes. Nosotros estábamos seguros de que íbamos a pasar el millón de ciudadanos”, dijo la autoridad alteña. La autoridad alteña dijo estar segura que su municipio debió crecer en población en base a los datos que recibió de la cartografía del INE. Copa convocará a sectores y organizaciones para analizar y debatir los datos del Censo.

– Alcalde de Santa Cruz no acepta resultados del censo y exige explicaciones al INE

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, rechazó los resultados del censo entregados hoy porque no coinciden con la realidad y exigió explicaciones al Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las metodologías que utilizó en todas las etapas del estudio. «Creemos que este es un dato que está fuera totalmente fuera de la realidad de lo que tenemos como habitantes en Santa Cruz y como alcalde hoy vamos a hacer la representación que corresponde», afirmó esta tarde en rueda de prensa. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene una población de 1.606.671, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que hoy entregó los primeros resultados del censo realizado el 24 de marzo de este año.