El dirigente gremial Toño Siñani asegura que el ‘cacerolazo’ de esta tarde será contundente

Según el anuncio, son varios los sectores que se reunirán en el atrio de la UMSA para marchar por el centro de La Paz con el objetivo de llegar a la plaza Murillo y hacer conocer sus demandas

El máximo dirigente de los trabajadores gremiales de El Alto, Toño Siñani, aseguró que el ‘cacerolazo’ convocado por esta tarde por varios sectores sociales, profesionales y productivos será contundente, ya que contará con la participación de diferentes organizaciones que harán conocer el gobierno de Luis Arce su descontento por la falta de soluciones a la crisis económica que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Artesanos, jubilados, trabajadores en salud, gremiales, trabajadores en salud, micro y pequeños empresarios, juntas vecinales y cocaleros de los Yungas, entre otros sectores, serán parte del ‘cacerolazo’ que iniciará a las 18:00. Según los organizadores, la medida tiene el objetivo de exigir a la actual gestión, seguridad financiera para las familias bolivianas que están afectadas por la aguda crisis económica que atraviesa el país. La determinación se tomó el pasado lunes durante una reunión multisectorial que creó la Confederación de Trabajadores de La Paz (CDT).

Siñani ratificó que el punto de partida de la movilización será el monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), lugar desde el cual saldrá la columna conformada por los diferentes sectores que comprometieron su concurso en la medida de protesta por la falta de dólares, la escasez de combustible y el encarecimiento de los productos que afectan a todos los estamentos de la población boliviana.

“No hay circulante de dólares y moneda boliviana, no hay venta para los compañeros de la micro y pequeña empresa (Conamype) y para los compañeros gremiales, diferentes sectores tienen adeudos por los créditos bancarios, por eso estamos pidiendo un año de gracia, así también pedimos al gobierno central que solucione el tema del combustible que hasta ahora estamos viendo las largas filas que hacen los compañeros transportistas y nos quieren elevar el pasaje a los usuarios”, especificó.

El dirigente gremial Toño Siñani invita al ‘cacerolazo’ de esta tarde en La Paz. Foto: captura pantalla

Asimismo, el dirigente gremial de El Alto puntualizó que será la primera medida que se lleve a cabo la cual será masiva y contundente por la afluencia de varios sectores organizados porque están afectados por la situación actual que no es resuelta hasta la fecha; asimismo, calificó como una ´cortina de humo’ la reunión que sostendrán Arce y sus ministros con representantes del empresariado, porque no van a solucionar ninguno de los problemas que en este momento ya afectan a las familias bolivianas.

“No van a solucionar el tema del alza de la canasta familiar, vemos que en Emapa haces fila todo el día y cuando te llega el turno, ya no hay arroz, ya no hay azúcar, por eso le decimos al gobierno central que no sea mentiroso, que arregle de una vez; de esta manera, invitamos a todos a este ‘cacerolazo’ a las 6 de la tarde en puertas de la UMSA para dirigirnos por el centro paceño rumbo a la plaza Murillo”, concluyó.