Diputado Reyes afirma que la dirigencia ‘parasitaria’ de la COB busca agravar la crisis económica

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes criticó este viernes la posición asumida por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad que responde al presidente Luis Arce al pedir que, mediante el Banco Central de Bolivia (BCB), el gobierno controle las divisas generadas por las exportaciones nacionales como medida que garantice la provisión de la moneda estadounidense en el mercado interno.

Reyes se sumó así a las voces que alertaron sobre la propuesta hecha el pasado martes por el ‘gabinete social’. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó el jueves que la producción en los nueve departamentos del país se verá gravemente afectada si sucede ello, lo que provocará un desabastecimiento de bienes en los mercados y que se incumplan los contratos de exportación; ello conducirá a un ‘descalabro total’ de la producción y a una crisis económica sin precedentes, según un comunicado de esa institución.

Asimismo, La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) afirmó el pasado miércoles que la medida planteada por los sectores sociales arcistas no soluciona el problema de escasez de dólares y, al contrario, puede generar una caída ‘abrupta’ de las exportaciones; posición compartida por los empresarios cruceños cuyo presidente, Óscar Mario Justiniano, expresó su desacuerdo al planteamiento de controlar los dólares de las exportaciones privadas dada a conocer por el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

En ese sentido, Reyes aseguró que la COB y el Pacto de Unidad afín al gobierno van en contrarruta de las necesidades apremiantes del país y más bien, con la medida propuesta, las organizaciones sociales del ala renovadora del Movimiento al Socialismo buscan agravar el tema económico que afecta a toda la sociedad en su conjunto, pero especialmente a los sectores más deprimidos de la sociedad.

“En absoluto desconocimiento y como siempre, la Central Obrera Boliviana trata de agravar el problema económico, es una vergüenza que sugieran ese tipo de acciones cuando no tienen conocimiento alguno y además están viviendo del Estado parasitariamente, ahora más que nunca necesitamos todo tipo de acciones contrarias a lo que diga la COB y ese Pacto de Unidad reducido que tiene Luis Arce Catacora”, afirmó el legislador de CC.

Asimismo, resaltó que el país necesita medidas económicas adecuadas a su realidad como la liberalización de las exportaciones, atraer capitales extranjeros y privados con una nueva ley de inversiones, retomar la seguridad jurídica para que se pueda revertir la coyuntura actual, caso contrario, la crisis económica se agravará a niveles insospechados. “Todos estamos en desacuerdo porque simplemente va a ahondar la crisis”, enfatizó.

Reyes afirmó que el gobierno no tiene una solución para la crisis y lamentó que el presidente Arce esté mal asesorado, por ello no hay medidas asertivas que permitan encontrar una solución al problema actual, es así que recomendó a las autoridades escuchar a los empresarios en la reunión de la tarde de este viernes porque es el sector que generará empleo y utilidades, además de traer las divisas que tanta falta hacen en el país.

“Hacerle caso a la COB, hacerle caso a diputados que no conocen de economía, simplemente va a gravar el problema; no puede haber retención alguna de divisas se necesita más que se pueda exportar, atraer divisas, generar inversiones, certeza jurídica también, por tanto, el gobierno está equivocando el camino totalmente; los empresarios han dicho que no se ha llegado a ningún acuerdo, no han logrado que el gobierno los escuche, así que (la reunión) no sirve ni para la foto”, sentenció.