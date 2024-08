El estrés laboral conlleva otra peligrosa consecuencia más para la salud

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un estudio reveló que el estrés laboral aumenta el riesgo de desarrollar fibrilación auricular, una forma del trastorno del ritmo cardíaco en un 83 %, publicado en The Journal of the American Heart Association.

En la investigación, se detalla que la fibrilación auricular puede provocar un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca u otras complicaciones cardiovasculares. Se estima que más de 12 millones de personas tendrán fibrilación auricular en EE.UU. para 2030, según las estadísticas de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares de 2024.

Investigaciones anteriores vincularon la alta tensión laboral, el desequilibrio, el esfuerzo y la recompensa en el trabajo con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. La nueva investigación es la primera en examinar el efecto adverso de ambos factores de estrés psicosocial sobre la fibrilación auricular, señaló el autor principal del estudio, Xavier Trudel, profesor en la Universidad Laval en la ciudad de Quebec, Canadá.

El equipo de Trudel analizó los registros de bases de datos médicos, incluidos 18 años de seguimiento, de casi 6.000 adultos que ocupaban distintos puestos en oficinas en Canadá.

Se descubrió que los empleados que experimentaban una gran tensión laboral tenían un riesgo de 83 % de desarrollar fibrilación auricular. Los empleados que informaron sentir un «desequilibrio entre esfuerzo y recompensa» (es decir, que no creían que su desempeño laboral fuera compensado justamente con incentivos como «salario, reconocimiento o seguridad laboral») tenían un riesgo de 44 % de desarrollar fibrilación auricular. Y los trabajadores de oficina que informaron sentir tanto una gran tensión laboral y un desequilibrio entre esfuerzo y recompensa tenían un riesgo de 97 %.

«Reconocer y abordar los factores estresantes psicosociales en el trabajo es necesario para fomentar entornos laborales saludables que beneficien tanto a las personas como a las organizaciones en las que trabajan», manifestó Trudel.

El investigador ofreció algunas medidas de carácter organizacional para reducir los factores de estrés psicosocial en el trabajo, que pueden incluir ralentizar la implementación de un gran proyecto para evitar una mayor carga de trabajo, implementar horarios de trabajo flexibles y celebrar reuniones entre gerentes y empleados para discutir los problemas diarios.