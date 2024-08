El gobierno y los productores encaminan el uso de la biotecnología para mejorar el rendimiento en el agro

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La conferencia de prensa brindada por la ministra Prada y los productores. Foto: Red Uno

eju.tv

Boris Bueno Camacho

“El tema de la biotecnología tiene un avance”, así concluye la reunión entre Gobierno y productores; apuntan a 4.500 millones de dólares en exportaciones con el uso de la biotecnología; y, Arce dice que ya no puede hacer puentes, carreteras, escuelas y hospitales por subvencionar carburantes. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– “El tema de la biotecnología tiene un avance”, así concluye la reunión entre Gobierno y productores

Tras una reunión técnica que se extendió por cerca de cuatro horas con miras a profundizar el análisis sobre la biotecnología, autoridades del Gobierno nacional y actores del sector productivo representados por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) coincidieron en que existe avance y apertura para dar paso a nuevas herramientas para apuntalar la productividad en el campo. “Ya ha sido aceptada para que sigamos trabajando en las partes normativas, en las partes técnicas, en ver ya los procedimientos, en los tiempos y los temas agronómicos y jurídicos”, sostuvo el presidente de la CAO, José Luis Farah. Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, exteriorizó que se está abordando el asunto de manera integral.

– Apuntan a 4.500 millones de dólares en exportaciones con el uso de la biotecnología

El sector agrícola de Bolivia enfrenta el desafío de incrementar su productividad y competitividad en medio de la creciente sequía y la amenaza de plagas. Según Jaime Hernández, gerente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la solución está en la biotecnología. Hernández insistió en la necesidad de que el Gobierno permita la introducción de semillas genéticamente modificadas, como la soya HB4, el trigo HB4, el maíz BT y el algodón BT. «La biotecnología es una herramienta que permitirá a los productores enfrentar los efectos climáticos y aumentar la producción de alimentos, generando excedentes para la exportación y, al mismo tiempo, garantizando la seguridad alimentaria del país», explicó Hernández.

– Arce dice que ya no puede hacer puentes, carreteras, escuelas y hospitales por subvencionar carburantes

El presidente del Estado, Luis Arce, dijo que por el “problema” de la subvención a los carburantes ya no puede construir puentes, carreteras, escuelas y hospitales; por ello, pidió a la población debatir y decidir en el referéndum que convocó. “Miren ustedes, acá hay muchos puentes por hacer. Hay que asfaltar y hacer carreteras. Hay que construir más puentes, hay que construir más escuelas, hay que hacer más hospitales, que por dedicarnos solamente a subvencionar el diésel y la gasolina ya no podemos hacer eso, hermanos. Si le damos los recursos, podemos hacer eso pues. Todo lo que pide el pueblo boliviano podemos hacerlo”, dijo Arce esta jornada desde Sapahaqui, provincia Loayza de La Paz.

– A pesar del descarte de una pregunta del referendo, Evo dice que la iniciativa es ilegal porque apunta a modificar la CPE

El máximo dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Juan Evo Morales, señaló que a pesar de descartar una pregunta de del referendo, el Gobierno nacional maneja una propuesta a la que calificó de “ilegal e inconstitucional”, ya que se busca modificar la Constitución Política del Estado (CPE) sin tomar en cuenta la iniciativa popular o la Asamblea Legislativa Plurinacional. “A pesar de que el Gobierno descartó una pregunta, su propuesta de referéndum es ilegal e inconstitucional, porque se intenta modificar la Constitución Política del Estado lo que implica su reforma parcial y las vías para su convocatoria a referendo son necesariamente a través de una iniciativa popular o la Asamblea Legislativa Plurinacional”, expresó.

– Con la ley promulgada, el Gobierno insta a la Asamblea a aprobar la convocatoria para elegir nuevo fiscal general

Con la ley promulgada por el presidente Luis Arce, el Gobierno instó a la Asamblea a aprobar por dos tercios la convocatoria para seleccionar y designar al sucesor del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, cuyo mandato acaba el 23 de octubre. “Una vez que el presidente ha promulgado la Ley 1579, que regula el proceso de selección y designación del fiscal general, urge que se convoque a sesión de la Asamblea Legislativa para que se apruebe la Convocatoria» , escribió en X el ministro Iván Lima y que así se encuentra establecido en el artículo 19 de la norma que le da al Legislativo 45 días para encaminar el proceso. La autoridad gubernamental demandó que “sigamos fortaleciendo la institucionalidad del país y la democracia”.

– El evismo enfila batalla legal contra vocales del TSE que rechazaron la supervisión de su congreso

Después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinara no supervisar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) convocado por el ala evista para el 3 de septiembre, el equipo jurídico del evismo no descarta una denuncia penal contra los vocales del ente electoral por esta decisión. El abogado y exprocurador Wilfredo Chávez manifestó que están dentro del plazo para convocar al congreso y lo que se quiere es que haya una segunda amonestación contra el partido, remarcando que una tercera implicará la pérdida de la personería jurídica. “Nos quieren arrebatar el instrumento político a través del Órgano Electoral”, sostuvo el jurista al referir que se vendrá una batalla jurídica.

– Froilán Mamani: Hay cuatro a cinco diputados que han querido manejar a su gusto al arcismo

Tras las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, que ni pagado volverá a la Presidencia, el titular de la Comisión de Justicia Plural, Froilán Mamani (MAS), indicó que a Huaytari le han perjudicado en su gestión, debido a que hay “cuatro a cinco” diputados que “han querido manejar” al arcismo. “Con intereses que realmente son políticos y personales, por supuesto que no estamos de acuerdo con todo aquello. Hemos visto desde el año pasado que han querido someternos y eso no está bien. Es importante en este momento ver de otra manera y que la Asamblea Legislativa, realmente, sea independiente y no sea sumiso a órdenes que reciba del frente (del Gobierno)”, dijo el legislador.

– Escasez de dólares incide en precio de insumos importados

La escasez de la divisa norteamericana provocada por el Gobierno incide de manera determinante en el aumento de precios de los insumos importados que se utilizan para la elaboración de diferentes productos en Bolivia, encareciendo el costo final que debe ser absorbido por el consumidor. La crisis llegó al bolsillo de la gente, debido a la pérdida del valor adquisitivo del boliviano, pues se redujeron sus compras por el aumento del precio de los productos de primera necesidad, así como de los alimentos. Varios sectores económicos y productivos salieron en la semana a protestar por la falta de dólares, cuya situación provocó el encarecimiento de las compras y redujo las ventas por el aumento del valor de la mercadería.

– Arce pide a los alcaldes luchar contra la especulación de precios de los alimentos

Debido a la especulación de precios de los alimentos en los centros de abasto del país, el presidente Luis Arce pidió a los alcaldes de las ciudades intermedias y de capitales de departamentos hacer cumplir la ley y realizar una lucha contra este ilícito que eleva los costos de los productos. Lamentó que en las últimas semanas se incrementaron los precios de los productos, lo que afecta a la economía de la población en su conjunto. “Exhortamos a las autoridades para que los alcaldes puedan ejercer sus responsabilidades que están en las leyes y puedan controlar y hacer justamente una lucha contra la especulación de precios que se vive en nuestro país, lamentablemente”, pidió Arce.

– Envían a la cárcel de manera preventiva a tres acusados de causar incendios en la Chiquitania

La justicia determinó este sábado la reclusión preventiva de tres sujetos que son presuntos responsables de causar incendios en la Chiquitania, región del departamento cruceño que viene siendo golpeada por el fuego en las últimas semanas, según el reporte al que tuvo acceso UNITEL y que fue confirmado por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). El reporte refleja que la audiencia se llevó delante de manera virtual, en donde se ordenó que los tres sujetos sean enviados a la cárcel de Palmasola por un lapso de 120 días, mientras se llevan adelante las respectivas investigaciones del Ministerio Público. La entidad estatal inició 50 procesos penales y 235 procesos administrativos en contra de los responsables de los incendios.