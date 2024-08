El transporte pesado da 48 de horas de plazo para la liberación del dirigente Juan Yujra

El dirigente cruceño fue trasladado la mañana de este miércoles a instalaciones de la fuerza anticrimen en la capital oriental

eju.tv / video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El representante de la Confederación Nacional del Transporte Pesado, Hugo Domingo Ramos, dio un plazo de 48 horas al gobierno para que se libere a Juan Yujra, dirigente del sector que fue aprehendido la mañana de este miércoles en Santa Cruz de la Sierra; caso contrario, sus afiliados iniciarán una movilización con bloqueo nacional de caminos y el cierre de todas las fronteras del país a partir del viernes 30 de agosto.

En horas de la mañana, Yujra y transportistas de combustible bloquearon el ingreso a la refinería de Palmasola para exigir la regularización de la provisión de diésel y gasolina. Por ese motivo, el dirigente habría sido denunciado por los supuestos delitos de atentado contra la libertad del trabajo y atentado contra los servicios públicos. Efectivos del orden lo trasladaron a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para que brinde su declaración informativa.

“Lamentablemente, esta mañana, uno de nuestros dirigentes principales en la ciudad de Santa Cruz, el compañero Juan Yujra, que es parte de la Confederación del Transporte Pesado, ha sido detenido a las 6 de la mañana; nosotros estamos advirtiendo al Ministerio de Gobierno, el transporte pesado está unido más que nunca, por eso, si en estas 48 horas no es liberado el compañero Juan Yujra el transporte pesado va a cerrar fronteras, va a entrar en movilización incluso con bloqueo de carreteras”, advirtió.

El dirigente del transporte pesado, Hugo Domingo Ramos: Foto: captura pantalla

El representante del transporte afirmó que es inadmisible que en un estado democrático los dirigentes sean víctimas de persecución y encarcelamiento por parte de las fuerzas del orden; asimismo, reprochó al gobierno por no ver la situación apremiante que atraviesa el país y busque descalificar las movilizaciones sociales de los diferentes sectores productivos y económicos con el argumento de que responden a objetivos políticos.

“El sábado estábamos con los Tupaj Katari, mañana estaremos en Santa Cruz en el tercer pacto de unidad con los gremiales y el 2 de septiembre vamos a entrar en movilizaciones a nivel nacional. Señor presidente y señor ministro de Gobierno, creo que tenemos el derecho a exigir lo que necesitamos, no puede ser posible que por exigir en Palmasola que aumenten la cantidad de combustible y bloquee unas dos o tres horas, sea detenido un compañero nuestro”, resaltó.

Ramos aseguró que su sector esperó con paciencia el cumplimiento de los acuerdos suscritos con autoridades gubernamentales sobre la normalización en la provisión de combustible y dólares; sin embargo, ello no ocurrió y el transporte pesado se vio obligado a declararse en estado de emergencia, porque el gobierno no tiene respuestas a las necesidades de ese y de otros sectores económicos y productivos de la sociedad boliviana, por ese motivo, pidió que la actual gestión dé un paso al costado.

“El gobierno central ya no tiene argumentos, no quisiera que nos tilden de políticos, somos transportistas y necesitamos trabajar, todos los días estamos haciendo filas en los surtidores, no hay dólar y los repuestos están subiendo; por eso le decimos al presidente que tiene dos caminos: adelantar las elecciones o una renuncia inmediata; no lo dice el transporte pesado, lo dice todo el pueblo boliviano. Y no somos evistas ni tampoco masistas, somos bolivianos que queremos el bienestar común”, sentenció.

En Santa Cruz, la dirigencia de los cisterneros advirtió que no dejarán ingresar ningún camión a la Refinería de Palmasola hasta que Yujra sea liberado. Sus compañeros indicaron que el dirigente del transporte pesado de ese departamento participó temprano en una protesta en dicho lugar para exigir que se disponga de una mayor cantidad de combustible; después, cuando caminaba por la avenida Moscú, fue aprehendido.