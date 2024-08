El transporte pesado de La Paz da ultimátum al gobierno para que Juan Yujra sea liberado

El dirigente Édgar Tola anunció que, si no son escuchados, desde el lunes se movilizarán y bloquearán diferentes rutas departamentales y nacionales

eju.tv / videos: Wara TV – DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El dirigente de la Federación de Transporte Pesado de La Paz, Édgar Tola, anunció que ese sector da hasta este jueves para que el gobierno libere al dirigente cruceño Juan Yujra, quien fue aprehendido después de una denuncia hecha por un funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la pasada jornada y posteriormente imputado por el Ministerio Público por supuestamente haber incurrido en los delitos de asociación delictuosa y atentado contra la libertad del trabajo.

Tola acusó al gobierno de no respetar el fuero sindical y advirtió que, si el dirigente cruceño del transporte pesado no es liberado en el transcurso de esta jornada, a partir del lunes los afiliados de La Paz se movilizarán mediante el bloqueo de caminos y otras acciones que serán definidas en las próximas horas en un ampliado de este sector; asimismo señaló que la medida será indefinida hasta que Juan Yujra salga de la cárcel.

“Siempre el gobierno ha dicho que nuestro sector es político y que pertenecemos a la derecha, pero nunca han podido comprobar que somos políticos, solo son dichos que manejan; nosotros no somos políticos, no hay tendencias políticas, lo único que hacemos es reclamar por nuestros derechos y por el abuso del gobierno hacia nosotros con sus diferentes ministerios; por falta de diésel y gasolina ha ido don Juan Yujra a Yacimientos y por reclamar por el maltrato a un transportista aparece detenido”, enfatizó.

El dirigente del transporte pesado de La Paz, Édgar Tola. Foto: captura pantalla

El dirigente paceño recordó que las filas por combustible en las estaciones de servicio son desde hace varias semanas y que el gobierno engaña al sector y a la población en general al aseverar que la provisión de diésel y gasolina se normaliza en el país, hecho que puede ser constatado en los diferentes surtidores del país en los que la columna de vehículos sobrepasa el centenar, en muchos casos.

“Día a día es peor. En Cochabamba no hay diésel, en Santa Cruz de la misma manera, en todo el territorio nacional sea departamental o provincial no hay diésel, el gobierno ya no tiene plata para comprar diésel; el 2018 cuando el presidente era ministro de Economía le dije que el combustible salía al exterior de forma ilegal y que se incremente al precio internacional, que levante la subvención, pero lamentablemente este y el anterior gobierno nunca escucharon”, aseveró.

En su declaración ante la fiscalía cruceña, Yujra negó haber impedido el ingreso de los camiones cisterna a la refinería de Palmasola y que su presencia en el lugar obedeció a una convocatoria de la Asociación de Cisterneros (ASTIC) para dar una conferencia de prensa; en ese sentido, llegó a ese lugar para denunciar públicamente que los funcionarios de YPFB impidieron a los choferes ingresar con sus celulares a cargar combustible para evitar que puedan tomar imágenes.

El dirigente del transporte pesado pasó la noche en celdas de la fuerza anticrimen y desde esta mañana enfrenta una audiencia cautelar que determinará su situación legal. Momentos antes de ingresar a la audiencia, el dirigente dijo que se vulneraron sus derechos y reiteró que solo cumplía su labor dirigencial que está protegida por las leyes cuando se dirigió a la refinería de Palmasola.