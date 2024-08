El transporte pesado y los gremiales plantearán una solución conjunta a la escasez de combustible y dólares

Ambos sectores se reunirán el próximo 8 de agosto en el ampliado convocado por los trabajadores cuentapropistas.

El dirigente de los trabajadores gremiales César Gonzáles ratificó la marcha y el ampliado nacional de ese sector, el próximo 8 de agosto en Cochabamba, evento en el que participarán representantes de algunos sectores del transporte pesado para analizar y plantear de manera conjunta las alternativas de solución a la falta de dólar y diésel en el país, las cuales serán presentadas al gobierno en una reunión posterior.

El evento es denominado ‘Cumbre Económica’ por la dirigencia de los trabajadores por cuenta propia, debido a que será el escenario en que se debata y propongan soluciones a la crisis que atraviesa el país por lo que se pidió a los ejecutivos departamentales llevar una posición clara no solo sobre la escasez de dólares y combustibles, sino también sobre la devaluación de la moneda nacional y el encarecimiento de los productos de primera necesidad que afecta a toda la sociedad boliviana.

“Recordemos que una sacrificada marcha de Patacamaya a La Paz, que ha partido el 11 de junio y llegó el 17 de junio a La Paz, el presidente no recibió al verdadero pueblo que vive el día a día. Este ampliado va a tomar alternativas de solución, muchas de ellas de los diferentes departamentos, vamos a contar con la presencia de algunos compañeros del transporte pesado nacional e internacional, algunas cámaras y los productores de quinua. Habíamos anunciado que iba a haber un incremento de los precios y hoy lo estamos viviendo”, dijo.

En horas pasadas, el analista político Luis Alberto Ruiz aseguró que Evo Morales Ayma y sus aliados establecieron una ruta crítica para derribar al gobierno de Luis Arce, primero con el paro y los bloqueos del transporte nacional, para luego continuar con la movilización de los gremiales que se sumarán a esta corriente con la ausencia del dólar como bandera; luego, los mineros cooperativistas que están estrechamente ligados a Morales y, por último, la federación de campesinos ‘Tupaj Katari’ de La Paz.

“Hecha esta ruta crítica, lo que va a coincidir y seguir ahondando este camino de la desestabilización y, por supuesto, de la ruptura democrática y del adelantamiento tiene la finalidad de que Evo Morales tome el poder a través de Andrónico Rodríguez antes de octubre para que llame a las elecciones y sea quien ponga las nuevas reglas de juego y rehabilite a Morales, para que con las nuevas reglas del presidente en ejercicio, Evo Morales esté habilitado y sea el candidato del 2025 y sea el nuevo presidente”, espetó.

Al respecto, el dirigente gremial rechazó la teoría del analista político a quien le sugirió que se ‘de un baño de pueblo’, porque la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles y el alza de los precios de los diferentes productos son problemas reales que quejan a los sectores más deprimidos del país que no tienen ligazón alguna con el problema interno del Movimiento al Socialismo (MAS).

“La pelea política interna de ellos no puede embarrar al pueblo boliviano en general, es falso lo que está indicando el señor, el transporte pesado está saliendo a las calles por una demanda real, sin combustible no se anda, sin combustible no se trae mercadería al país, no se saca la producción nacional; nuestro sector, la harina se compra con dólares, los abonos y fertilizantes se compran con dólares y la crisis económica es real”, enfatizó.

En ese sentido, aseveró que los trabajadores gremiales no son ‘ni de izquierda ni de derecha’, porque ambas corrientes siempre van a intentar ‘engañar, estafar y robar al pueblo’, justificó su acercamiento con el transporte pesado porque son aliados naturales por la complementariedad de sus actividades económicas y culpó al gobierno de Luis Arce por las movilizaciones debido a que no tomaron la previsión de tener las reservas suficientes de combustibles.

“En esta primera etapa vamos a plantear alternativas de solución, todo lo que definimos es firmado por todas las organizaciones del país y las calles serán el medio para hacerlas cumplir si el gobierno no atende nuestras demandas, en cuanto al acortamiento del mandato se consultará a los compañeros de base y, una vez tengamos una respuesta, haremos conocer nuestra posición, pero no podemos tomar decisiones de manera unilateral”, aclaró.