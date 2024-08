El TSE estima que las judiciales serán en diciembre y espera las preguntas del referéndum para pronunciarse

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Jerges Mercado llega al TSE con las listas. Foto: Correo del Sur

Boris Bueno Camacho

Remiten al TSE las listas de candidatos para las judiciales y estiman que los comicios serán en diciembre; ante el anuncio de Arce de un referéndum, el TSE le pide formalizar las preguntas para pronunciarse; y, TCP revoca resolución de jueza que ordena a Choquehuanca convocar a sesión en un plazo de 72 horas. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Remiten al TSE las listas de candidatos para las judiciales y estiman que los comicios serán en diciembre

Las listas de 139 candidatos para las elecciones judiciales fueron remitidas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se proceda con el trabajo de los comicios que podrían desarrollarse entre fines de noviembre y comienzos de diciembre de este año. El jefe de la bancada “arcista” del MAS, Jerges Mercado, confirmó el envío de la documentación después de haberse cumplido con el trabajo del proceso de preselección en las comisiones mixtas del Legislativo. El legislador informó que se reunió con el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, quien se comprometió a que el trabajo demandará menos de 150 días, lo que permitiría que a finales de noviembre o comienzos de diciembre ya se estarían realizando las elecciones judiciales.

– Ante el anuncio de Arce de un referéndum, el TSE le pide formalizar las preguntas para pronunciarse

Ante el anuncio del presidente Luis Arce de convocar a un referéndum con tres consultas, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, señaló que el Órgano Electoral “deberá conocer formalmente las preguntas para pronunciarse oportunamente en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la norma electoral”. “Toda solicitud de referendo nacional vinculante, sea este consultivo o constitucional, debe seguir el curso legal establecido en la Ley del Régimen Electoral y la CPE” (sic), escribió Vargas desde su cuenta de X. En el marco de los 199 años de creación de Bolivia, el presidente Luis Arce planteó la realización de un referéndum con tres consultas para la población.

– Lima dice que el Gobierno espera que el TCP se pronuncie sobre el procedimiento de referendo y adelanta que no necesitarán de la Asamblea

El Gobierno espera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para definir el “mejor camino para escuchar al pueblo boliviano” en el referendo propuesto por el presidente Luis Arce sobre la subvención de combustible, escaños parlamentarios y la reelección presidencial. Así lo precisó el ministro de Justicia, Iván Lima, quien anunció, sin embargo, que el plan del Gobierno incluye un “diálogo” con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el TCP, pero “no necesita” de la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Si la Asamblea quiere participar, está invitada, pero no nos va a volver a secuestrar”, sostuvo. “Las tres preguntas no las tenemos en este momento como temas cerrados”, apuntó.

– Alcalde de La Paz propone eliminar escaños legislativos para redistribuirlos

Con base en la propuesta de “paz, perdón y reconciliación”, el alcalde de La Paz, Iván Arias instó este miércoles a salir del “círculo vicioso de la bonanza, despilfarro, crisis, lamento, confrontación y ajuste”. Siguiendo su política de tender puentes y encontrar soluciones por el bien común replanteo su propuesta de eliminar escaños legislativos. Al respecto, la autoridad dijo: “Nosotros sugerimos hace tiempo que se mantenga el número de diputados para todos, y solo se aumente a los que han crecido en población. ¿De dónde sacaríamos esos diputados? Eliminando la cantidad de senadores, no entiendo por qué tenemos cuatro senadores, antes solo teníamos tres.

– Alcalde cruceño expresa su desacuerdo con referéndum propuesto por Arce y pide medidas económicas concretas

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, analizó el discurso del presidente Luis Arce, manifestó su desacuerdo con la propuesta de un referéndum y exigió medidas concretas para enfrentar la crisis política y económica del país. Fernández pidió que el Ejecutivo tome decisiones dentro de su competencia, sin recurrir a consultas populares que, según él, no son necesarias. El burgomaestre dijo que, si bien el presidente Arce admitió la existencia de crisis económica y política en Bolivia, cuestionó la propuesta de realizar un referéndum sobre temas cruciales como el ajuste de precios de los hidrocarburos, decisiones que están claramente definidas dentro de las competencias del Ejecutivo y no requieren de la consulta ciudadana.

– Manfred sobre el referendo de reelección: “El 21-F ya dijo no; ya no es necesario”

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se pronunció este miércoles sobre la propuesta del presidente Luis Arce de realizar un referendo sobre la reelección indefinida y dijo que este tema está cerrado con el 21F. “Acá depende de ver cuáles van a ser las consultas del referendo, por ejemplo, yo no creo que sea necesario preguntar: si va a haber una elección continúa o discontinua. Eso ya está en la Constitución Política del Estado en el artículo 168; entonces, para qué”, declaró. Siguió: “ya se ha hecho la consulta con un referendo el 21-F, donde se ha dicho: No a la re-re- elección. El que es presidente puede ser una vez más en forma continua y nunca más, ahí está la alternabilidad, sino vamos a tener dictadores como Venezuela”.

– TCP revoca resolución de jueza que ordena a Choquehuanca convocar a sesión en un plazo de 72 horas

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante sentencia constitucional 0400/2024 -S4 de 5 de agosto, revocan la decisión de la jueza Silvia Zurita de Cochabamba, que ordenó al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, convocar a una sesión en el plazo de 72 horas para “validar” los proyectos de ley aprobados el pasado seis de junio. “El TCP, en su Sala Cuarta Especializada, en revisión resuelve: Revocar en parte la Resolución 11/2024 de 22 de junio, y el Auto de Complementación y Enmienda del 23 de del mismo mes y año, emitida por la jueza de Sentencia Penal Sexta del departamento de Cochabamba, constituida en jueza de garantías”, señala el fallo del TCP, al que accedió eju.tv.

– Exportación de soya cayó un 70% y sus derivados un 31,8% al primer semestre en términos de valor, según el INE

La exportación de soya cayó un 70,3% y sus derivados un 31,8% al primer semestre de este año en términos de valor, comparado con el mismo periodo de tiempo de la gestión anterior, de acuerdo con el reporte de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que respecta a semillas y habas de soya, los envíos al exterior alcanzaron los $us 44,1 millones entre enero y junio de este año, a diferencia de los $us 148,5 millones registrados en el primer semestre de 2023, por lo que la caída significa una reducción del 70,3%. Mientras que los productos derivados de soya cayeron de $us 738,7 millones (anotados en el primer semestre del año pasado) a $us 503,7 millones, los cuales corresponden de enero a junio de 2024.

– “Las filas no van a eliminarse de un día para el otro”, dice el gerente de comercialización de YPFB

Ante las constantes filas por gasolina y diésel en los surtidores del país, el gerente de comercialización de YPFB, Joel Callau, informó que las aglomeraciones de vehículos por combustible disminuirán de manera paulatina. “Se están despejando a medida que se está entregando el producto se siguen haciendo los despachos a los surtidores”, dijo este miércoles Callaú, a tiempo de señalar que van despachando el combustible desde la planta de yacimientos. Con relación a los buques con combustible para Bolivia que aún están varados en el puerto chileno de Arica, Callaú dijo que desde el centro de monitoreo de yacimientos se está evaluando tener una fecha aproximada para la descarga del carburante.

– Gasolina Premium Plus ya se vende a Bs 5,71 el litro y estará disponible en 60 surtidores, según ministro

Según el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, la denominada gasolina Premium Plus ya se comercializa a partir de este miércoles a Bs 5,71 el litro en estaciones de servicio adecuadas para la venta de ese tipo de carburante. “(La gasolina Premium Plus) a partir de hoy (miércoles) tiene un precio de Bs 5,71”, manifestó la autoridad, citada en un reporte del aparato de comunicación estatal, el cual refleja que en esta primera etapa son 46 estaciones de servicio en el país que distribuyen este tipo de combustibles. No obstante, el objetivo es que esa cantidad se incremente “inmediatamente”, a unas 60 estaciones de servicio, en la medida que se habiliten los dispensadores para el expendio.