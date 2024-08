Alcalde de La Paz propone eliminar escaños legislativos para redistribuirlos

Recordó que en Bolivia ya hubo un referéndum sobre la reelección. La economía nacional no solo pasa por un referéndum al subsidio o no de los carburantes.

Con base en la propuesta de “paz, perdón y reconciliación”, el alcalde de La Paz, Iván Arias instó este miércoles salir del “círculo vicioso de la bonanza, despilfarro, crisis, lamento, confrontación y ajuste”. Siguiendo su política de tender puentes y encontrar soluciones por el bien común replanteo su propuesta de eliminar escaños legislativos.

Al respecto, la autoridad dijo:

“Nosotros sugerimos hace tiempo que se mantenga el número de diputados para todos, y solo se aumente a los que han crecido en población. ¿De dónde sacaríamos esos diputados? Eliminando la cantidad de senadores, no entiendo por qué tenemos cuatro senadores, antes solo teníamos tres.Solo eliminando un senador, tendríamos 9 para bajar el peso burocrática de la cámara alta.” Continuando su alocución, insistió que se deben “eliminar los nueve diputados supranacionales, que ninguno de nosotros los conoce ni sabemos lo que hacen”.

De esta manera “habrían 18 legisladores que sobran y bastan para aumentar representación solo a los departamentos que han aumentado en población, sin quitarle a los que ha perdido población”.

Esa debería ser la principal reforma con relación a lo que nos va a dar los resultados del Censo dentro de pocos días”, afirmó Arias.

Respecto a la reelección continua o discontinua, el Alcalde dijo: “Quiero recordar que hubo ya un referéndum sobre el tema de la reelección, el 21F de 2016 donde Bolivia dijo No a la re reelección .” En tono coloquial planteo que “ si quiere un reforzamiento de ese No, sugiero que se aumente la palabras de “ jamás, jamás, nunca más”l

Sobre el posible referéndum para la suspensión o no del susbsidio a los carburantes suspensión,

sostuvo que: “Esta pregunta es más integral y no es cuestión de un sí o un no. Esta decisión forma parte de un modelo económico y de desarrollo por el que opte el próximo gobierno, “Ojalá sea un programa de consenso”