“Es imposible que Bolivia haya crecido cerca de 77.000 personas por año”, señala experta de la UMSS

“Hay necesidad de una evaluación seria, lamentablemente, si los datos van a ser presentados de esta manera general y no nos van a posibilitar entrar a los indicadores de la dinámica demográfica, nos pone en una situación de mayor incertidumbre , pero no hay, demográficamente hablando, una explicación que podría ser mínimamente aceptable”, señaló Ledo.

La coordinadora indicó que “el año 2012 teníamos alrededor de 212 mil nacimientos por año y había alrededor de 130 mil defunciones y más o menos se estimaba alrededor de 130 mil inmigrantes. Entonces, estamos hablando de un crecimiento que superaban las 100 mil personas por año”.

Ledo señaló que el crecimiento estimado superaban los 100 mil habitantes por año; sin embargo, los datos oficiales señalan que hubo un crecimiento de alrededor de 77 mil personas por año.

“Ahora, después de 12 años, cuando hay un crecimiento elocuente a nivel de áreas, fundamentalmente urbano-marginales, periurbanas, es imposible, no hay manera, no hay un elemento plausible que nos permita decir que Bolivia ha crecido alrededor de 77 mil personas por año. No hay cómo explicar”, cuestionó.

Ledo pidió al INE informar sobre la “omisión censal”, es decir, cuántas personas no fueron censadas.

Recalcó que la demografía es una ciencia donde no hay errores y que los organismos internacionales, como el Banco Mundial, ya habían estimado una población de más de 12 millones de personas en Bolivia para este 2024.

En tanto, el director del INE, Humberto Arandia, manifestó este jueves que la tasa de hijos por mujer tuvo un descenso a 2,1. A diferencia de los la década de los 60’s y de los 70’s, cuando cada mujer tenía 7.7 hijos.

Arandia explicó con esto que en las proyecciones se haya estimado 350 mil nacimientos más de los que existentes en los datos recabados en el Censo.