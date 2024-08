Esta es la razón por la que Halle Berry no pudo regresar como Tormenta en “Deadpool & Wolverine”

Según la actriz, ella estaba dispuesta a tener un cameo con su famoso personaje, pero Reynolds tenía otros planes.

Halle Berry estaba dispuesta a regresar a su rol mutante, a pesar de los problemas a los que se enfrentó durante la producción de la saga original de X-Men (Composición: FOX/Marvel)

El estreno de Deadpool & Wolverine llevó múltiples cameos a la pantalla grande como grata sorpresa para los fanáticos del cine de superhéroes. Sin embargo, hubo un personaje de los cómics de X-Men que pudo haber tenido una aparición especial, pero terminó fuera del filme.

Según declaraciones recientes de Halle Berry a ComicBook.com, ella estaba dispuesta a retomar su papel como Tormenta en la nueva película del irreverente mercenario. No obstante, no llegó a recibir una invitación formal para participar del proyecto.

Berry, quien interpretó a la mutante Ororo Munroe en cuatro películas de X-Men entre 2000 y 2014, dijo que tuvo una conversación con Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds. En dicho diálogo, la actriz de Gossip Girl le había comentado la idea del cameo.

Berry interpretó a la mutante Ororo Munroe, conocida como Tormenta, en cuatro películas de X-Men entre 2000 y 2014 (Créditos: Disney+)

“Blake me preguntó una vez —me la encontré en un desfile de moda de Marc Jacobs— y me dijo: ‘¿Alguna vez estarías en la película de mi esposo como Tormenta?’ Le dije: ‘Sí, si él me lo pidiera’, pero nunca me lo pidió”, aclaró en la entrevista con motivo de su próximo film para Netflix, El sindicato.

La actriz participó en X-Men (2000), X2 (2003), X-Men 3: La batalla final (2006) y X-Men: Días del futuro pasado (2014), y compartió pantalla con Hugh Jackman como Wolverine. A pesar de esta larga trayectoria en la franquicia, Berry no fue incluida en el elenco de Deadpool & Wolverine.

La tercera entrega en la franquicia de Deadpool fue un éxito de taquilla y reunió a los espectadores con actores que previamente habían interpretado personajes de Marvel en producciones de Fox.

La película «Deadpool & Wolverine» incluyó cameos de Jennifer Garner como Elektra, Wesley Snipes como Blade, y Chris Evans como Johnny Storm, entre otros (Disney/Marvel Studios/20th Century Studios) La película «Deadpool & Wolverine» incluyó cameos de Jennifer Garner como Elektra, Wesley Snipes como Blade, y Chris Evans como Johnny Storm, entre otros (Disney/Marvel Studios/20th Century Studios)

Entre estos, se incluyen Jennifer Garner como Elektra, Wesley Snipes como Blade, y Chris Evans, quien sorprendentemente no apareció como Capitán América, sino como Johnny Storm de las películas de “Los 4 Fantásticos” de principios de los 2000.

La película también incluyó cameos de Tyler Mane como Dientes de Sable y Aaron Stanford como Pyro, ambos personajes de los filmes originales de X-Men. Incluso Channing Tatum, quien soñaba con interpretar a Gambito en la pantalla grande, cumplió su objetivo en una breve escena.

En ese sentido, el director de la película, Shawn Levy, había declarado previamente que el regreso de ciertos personajes, como el Profesor X de Patrick Stewart, nunca se consideró ni se discutió durante el desarrollo. Sin embargo, no ha hecho comentarios específicos sobre la ausencia de Tormenta o la posibilidad de que Berry repitiera su papel.

La relación de Berry con la franquicia X-Men ha sido complicada, con conflictos durante el rodaje de las primeras películas (20th Century Fox) La relación de Berry con la franquicia X-Men ha sido complicada, con conflictos durante el rodaje de las primeras películas (20th Century Fox)

Por otro lado, la relación de Berry con la franquicia X-Men ha sido compleja. En entrevistas previas, la actriz describió que en el rodaje de las primeras películas tuvo fuertes diferencias con el director Bryan Singer.

“No es el tipo más fácil con el que trabajar. Me enojaba mucho con él. Me metí en algunas peleas con él, dije algunas palabrotas por pura frustración”, explicó en una entrevista pasada con Variety.

“A veces no se sentía presente. Y estábamos ahí, en nuestro pequeño set de ‘X-Men’ congelándonos el trasero en Banff, Canadá, con temperaturas bajo cero y él no se estaba concentrando. Y nos estamos congelando. [En ese contexto] cualquiera podría enojarse un poco”, relató.

No ha sido el único incidente tenso entre los ejecutivos de producción y la actriz en relación a su rol en la franquicia. El año pasado, el realizador Matthew Vaughn, que estuvo apunto de dirigir X-Men 3, reveló que renunció al proyecto después de descubrir un plan de un ejecutivo del estudio que quería engañar a Berry para que volviera a interpretar a Tormenta.

Según Vaughn, le mostraron un guion que incluía una escena poderosa para Tormenta en África, solo para descubrir que era una táctica para convencer a Berry de firmar y que luego sería descartada. “Pensé, si iban a hacer eso con una actriz ganadora del Oscar que encarna a Tormenta, yo renuncio”, dijo Vaughn.