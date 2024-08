Evo Morales: Lucho Arce es la cabeza del ladrón político que robó la esperanza del pueblo

El expresidente asegura que el congreso del 3 de septiembre se llevará adelante con la verificación del TSE o sin ella

Boris Bueno Camacho / La Paz

El líder nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) aseveró este lunes que el presidente Luis Arce Catacora es la cabeza ‘del ladrón político que se robó la esperanza del pueblo’ y que, con sus acciones, afectó el objetivo de llegar al bicentenario de la fundación de Bolivia con ‘cero de pobreza’ extrema, meta que no podrá ser cumplida debido a los niveles de corrupción de la actual gestión que afectaron la estabilidad económica del país.

“Hay dos tipos de corruptos ladrones, el ladrón común de la calle que te roba el celular, te roba el reloj, tus joyas, tu platita del bolsillo; pero, el ladrón político como a la cabeza del Lucho nos roba la esperanza, nos roba el futuro, nos roba la salud y la educación, esa es la diferencia. ¿Por qué está tan aferrado y no quiere soltar? Porque ya ha visto el negocio al tema político. (…) Si no era el golpe de Estado y el gobierno de Lucho Arce en el Bicentenario hubiera sido cero de pobreza extrema”, aseguró.

Asimismo, señaló que la gestión de Arce utiliza prácticas prebendales para cooptar a las organizaciones sociales tal cual hacían los gobiernos neoliberales y reiteró que los dirigentes del Pacto de Unidad no son militantes del MAS, no son parte de la vida orgánica de esos movimientos y tampoco tienen apoyo de las bases como quieren mostrar; empero, invitó a ‘esos truchos’ a participar en el congreso partidario y al no haber aceptado esa convocatoria perdieron sus supuestos derechos, puntualizó.

En ese sentido, dijo que la negativa del TSE para acompañar el congreso del próximo 3 de septiembre responde a una instrucción emanada desde la Casa Grande del Pueblo y conminó a los vocales a revisar su conducta; caso contrario, de todas maneras, se efectuará el acto político en el que los asistentes tomarán determinaciones y si se llama a una movilización nacional no se culpe a la Dirección Nacional del MAS, porque será una decisión orgánica ante la tozudez del ente electoral.

Morales rodeado de los dirigentes de la facción radical del MAS. Foto: captura pantalla

Mencionó también que en las encuestas va primero ‘de lejos’ y que Arce es último en la preferencia electoral con apenas el 4%, incluso menciono que la imagen positiva del presidente es de apenas el 1,5%, pese a ello, quiere ser el candidato del MAS ‘sí o sí’, pero que existe el serio riesgo que si materializa su intención el partido azul pierda su personería jurídica al no obtener el mínimo de 3% como manda la ley, lo que significaría la eliminación de la sigla partidaria; pese a ello, utiliza el referéndum con la única intención de proscribirlo para los comicios del 2025.

“El gobierno sabe que Evo está habilitado como candidato, quieren usar al pueblo para inhabilitarlo; si gana el No o el Sí, Evo está inhabilitado, ya no pues tanta trampa; no quieren dar plata para las elecciones primarias, pero sí tienen plata para inhabilitar al Evo; se viene una dictadura, no se respeta a la ALP, no hay democracia y hay mucha improvisación del gobierno; rechazamos el referéndum y esto segurísimo que el 3 de septiembre se decidirá movilizaciones”, advirtió

Reiteró que el referéndum convocado por Arce Catacora es inconstitucional, porque las elecciones judiciales no pueden ser superpuestas ni contaminadas por una acción netamente política como pretende el gobierno y que los vocales electorales ni siquiera debería observar las preguntas enviadas por el primer mandatario, sino rechazarlas de plano, porque ese tipo de referéndum solamente puede ser por una iniciativa popular o una ley que emane de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Las preguntas tienen que ser aprobadas en la ALP por dos tercios; pero, e n el fondo solo buscan eliminar a Evo Morales como candidato, aquí se repite la historia, lamentablemente a la cabeza de Lucho Arce y David (Choquehuanca) empieza la política de recolonización como busca el imperio norteamericano, eso es internacional, no es novedad, comenzaron con Lula, con Cristina (Kirchner), con Rafael (Correa), lo mismo que quieren hacer con Evo”, denunció el jefe nacional del MAS.