Exportación de gas cae por encima del 18% en términos de valor al primer semestre de 2024, reporta el INE

En lo que va de 2024 también se registra una baja por tercer mes consecutivo, según el reporte. Aún se desconoce el estado de las reservas de gas con las que cuenta Bolivia.

Fuente: Unitel

La exportación de gas natural cayó un 18,1% en términos de valor durante el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo periodo de la pasada gestión, de acuerdo con un reporte reflejado por el Instituto Nacional de Estadística.

Entre enero y junio de 2024, la exportación del hidrocarburo significó un ingreso de $us 877,4 millones, cifra que está alejada de los $us 1.071,6 registrados durante el primer semestre de 2023, según el informe estatal.

Del mismo modo, en lo que va de 2024 también se registra una baja por tercer mes consecutivo; durante el mes de marzo la exportación de gas significó $us 161,5 millones; en abril fue de $us 148,9 millones; mientras que en mayo llegó a $us 144,1 millones. En lo que respecta a junio alcanzó los $us 137,5 millones.

“Sin embargo, con la implementación del ‘Plan de Reactivación del Upstream (PRU) 2021- 2025’ y el acuerdo recientemente firmado con Brasil para impulsar la inversión en las áreas de exploración y producción del sector, se espera incrementar la oferta de este producto”, reza el descargo del INE.

Uno de los puntales del plan de reactivación se centra en el mecampo Mayaya Centro-X1, que requerirá inversiones por $us 400 millones para iniciar la producción de gas, de acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Asimismo, el reporte de la caída en la exportación sale a la luz en un contexto en el que el Ministerio de Hidrocarburos reflejó que el Gobierno nacional gasta $us 2.000 millones para subvencionar la gasolina y el diésel. De este monto, el Estado pierde aproximadamente $us 600 millones debido al contrabando de combustibles a través de las fronteras.

Las reservas de gas boliviano, certificadas a diciembre de 2018, alcanzaban a 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), según la información difundida en anteriores gestiones por YPFB y aún se espera una actualización que viene siendo anunciada en los últimos meses por la petrolera estatal.