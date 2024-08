Gobernación cruceña entrega asistencia humanitaria en siete comunidades de San Matías afectadas por los incendios

Ayuda. Consiste en alimentos e hidratantes que fueron distribuidos a bomberos forestales, comunales, militares y ciudadanía que combaten el fuego en dicho municipio fronterizo

Hasta el municipio de San Matías, en la provincia Ángel Sandoval llegó la ayuda humanitaria por parte del Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) de la Gobernación de Santa Cruz, esto con el objetivo de ayudar a las familias afectadas por los incendios forestales.

En el lugar, Ana Patricia Suárez, secretaria departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, entregó alimentos de primera necesidad e hidratantes, a bomberos forestales, comunales, militares y habitantes de 7 comunidades que luchan incansablemente contra el fuego: Pozones, Candelaria, San Fernando, Natividad, Tornito, El Carmen de los Limones y Villazón.

La autoridad destacó la ardua labor que vienen desempeñando los bomberos de la Gobernación, quienes desde el inicio del año trabajan de manera conjunta con las comunidades y hoy ante la emergencia, ya muchos no sólo están desplazados, sino están viviendo en diferentes provincias para brindar instrucciones estratégicas a los comunarios, con el objetivo de combatir oportunamente los incendios que, a su criterio, no tienen jurisdicción y no dan tregua.

“Lamentablemente en San Matías se han calcinado casas. Hemos llegado con alimentos de primera necesidad, agua e hidrantes para ayudar a las familias afectadas y a todas personas que están ayudando a combatir los incendios. Con nuestros bomberos hemos recorridos las comunidades y hemos hecho una evaluación de la situación, a objeto de precautelar las vidas humanas, la flora y fauna”, manifestó Suárez.

Por su parte, Luis Carracedo, subgobernador de la provincia Ángel Sandoval, resaltó el trabajo de los bomberos forestales para atender las emergencias del lugar.

“La afectación es enorme, pero hay que destacar la buena voluntad y gestión del gobernador, de desplazar todo el elemento humano posible para atender y a mitigar los incendios”, expresó Carracedo, a tiempo de agradecer a nombre de los comunarios por la ayuda recibida.

De igual forma, Caciques de la zona, como representantes de Control Social, agradecieron emotivamente a la Gobernación por asistencia entregada.

Datos

De acuerdo al último reporte del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales de la Gobernación de Santa Cruz (Satif), los incendios forestales han afectado a 24 municipios del departamento. El fuego aún persiste en 10 a pesar de las últimas lluvias registradas y suman a 8 los municipios declarados en desastre, tanto por incendio y sequía; entre ellos, el municipio de San Matías de la provincia Ángel Sandoval.

Ante esto, la Gobernación tiene desplazada en las provincias, 9 camionetas de ataque rápido de fuego, 7 cisternas, 15 camionetas de apoyo y cuadratracks para traslado de brigadas de bomberos y logística, como también maquinaria pesada, comprendida en motoniveladoras, oruga y skidder, para hacer líneas de defensas y anillos de contención del fuego.

Hasta la fecha ha enviado más de 27 toneladas de alimentos para asistir a los bomberos forestales, bomberos comunales, militares y comunarios.

5.444 personas han sido instruidas y movilizadas por la Gobernación para combatir el fuego y los incendios han afectado 1.015.834 hectáreas, entre pastizales y bosques .