Gobernadores pedirán al gobierno central que les quite competencias nacionales que asumen en la actualidad

Óscar Montes solicita también una reunión del Consejo Nacional de Autonomías antes de conocer los resultados del censo para tratar el pacto fiscal

La pasada jornada, el ministro de Economía Marcelo Montenegro se reunió con seis de los nueve gobernadores del país para tratar que atañen a la gestión de las administraciones departamentales con el objetivo de encontrar medidas que permitan mejorar los ingresos para el desarrollo regional que atraviesa, al igual que la economía de los municipios, un momento de crisis debido a la imposibilidad de afrontar proyectos de envergadura que beneficien a su población.

En la reunión celebrada en la capital oriental con las máximas autoridades de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, La Paz, Chuquisaca y Beni en Santa Cruz, Montenegro dio a conocer algunas medidas que permitirán mejorar la situación económica de las gobernaciones del país; entre ellas, comprometió que el Gobierno implementará mecanismos para un mejor control sobre el pago de regalías, así como la reprogramación de las deudas que tienen los gobiernos departamentales con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El gobernador de Tarija, Óscar Montes, resaltó la predisposición del titular de Economía y Finanzas Pública para tratar de forma puntual cada una de las demandas de los departamentos para aliviar la situación crítica en que se encuentran, producto también de la obligación legal que tienen de asumir competencias de carácter nacional como como el compromiso de contemplar un porcentaje de pago al gobierno como contraparte en los diferentes proyectos y programas en sus regiones.

Montes aseguró que esa obligación supone una carga financiera que en muchos casos las gobernaciones arrastran desde que existían las prefecturas, que eran en una extensión del gobierno central en los departamentos durante la etapa republicana del país, por eso los prefectos tenían que asumir un rol de intermediación para diferentes tipos de pagos, situación que continúa en la actualidad por la ampliación de la ley financiera de 2004, pero que se ha tornado insostenible.

“No estamos dispuestos a pagar no porque no queramos, sino porque no hay plata; le dijimos al ministro (Montenegro) que ya no vamos a presupuestar, por ejemplo, para el bono vacuna que se les paga a los funcionarios del Ministerio de Salud; se les paga un prediario a los presos, tenemos miles de presos en todo el país, creemos que esa no es nuestra competencia; lo mismo, los títulos de bachiller, los ítems de salud, tenemos que pagar a instituciones del gobierno solo por estar en el departamento”, resaltó.

En ese sentido, ambas partes convinieron en reunirse nuevamente en la sede de gobierno el próximo lunes 19, para tratar los temas de forma puntual, incluida la Renta Dignidad, programa gubernamental que obliga a las gobernaciones a contemplar el 30 por ciento de los recursos que reciben por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); así como la implementación de un fondo de reactivación económica para las gobernaciones.

“¿Cuánto va a ser el fondo de reactivación? El ministro llevó la idea y el lunes nos va a esperar con alguna respuesta, en esa reunión se tratará las cargas financieras que arrastramos desde la época prefectural la vamos a discutir el lunes a las 4 de la tarde; el pacto fiscal, esperamos la convocatoria del presidente al Consejo Nacional de Autonomías para que podamos discutir el cierre del Censo de Población y Vivienda y el pacto fiscal”, puntualizó.