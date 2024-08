Hospital ‘3 de Noviembre’ de Trinidad: Personal de salud sin salario ni contratos desde hace dos meses

San Ignacio/Mojosconecta.- La dirección del Hospital Municipal ‘3 de Noviembre’, junto con la dirigencia de los Trabajadores en Salud, se encuentra en estado de emergencia debido a que el personal contratado por el municipio no percibe salarios desde hace dos meses y no tiene contratos firmados. El Ejecutivo espera la decisión del Concejo sobre el cambio de financiamiento para el pago de salarios.

Este lunes se realizó una asamblea con representantes de sectores organizados, de la Red de Salud 02 Mojos, trabajadores en salud y la dirección del hospital. Como medida de presión, no se brindó atención en consulta externa.

El Gobierno Municipal tiene a su cargo 35 contratos en el nosocomio, entre profesionales médicos, de enfermería, de laboratorio, de farmacia, personal de servicio y chóferes.

La directora del principal centro hospitalario, Paola Valero, tras la asamblea, expresó su preocupación por la falta de contratos firmados y la deuda de salarios.

«Debemos unir fuerzas, porque la salud es una prioridad para la población. Estos trabajadores, que representan el 50% del personal del hospital, no tienen contrato y no reciben salario desde hace dos meses. Nos preocupa porque ya hemos enviado dos notas y no hemos recibido respuesta», reclamó.

La secretaria municipal administrativa financiera, Duma Cirene Suárez, explicó que, debido a la baja en los ingresos económicos, están a la espera de una decisión del Concejo para cambiar el financiamiento del salario del personal de salud, de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a Coparticipación Tributaria.

«Estamos esperando la decisión del Concejo Municipal para el cambio de financiamiento para el pago de los salarios del personal de salud. Es una solicitud que hemos enviado y esperamos tener una respuesta en los próximos días», indicó Suárez.

«Entendemos que no recibir salario genera malestar. Les pedimos un poco de paciencia y comprensión, ya que los recursos, especialmente del IDH, no están ingresando como deberían», añadió.

Mientras tanto, la directora del hospital espera que en las próximas horas se efectúe el pago de los salarios devengados.

«El personal contratado por el municipio está realizando un buen trabajo, aunque no esté percibiendo su salario. Esperamos que en los próximos días se haga efectivo el pago de sus sueldos. El estado de emergencia continúa en el hospital», concluyó Valero.