Hubo problemas en el inicio del acto central por la conmemoración de los 199 años de independencia de Bolivia

David Choquehuanca pidió a los asambleístas opositores a mantener la calma y respetar el disenso para continuar con el acto

Boris Bueno Camacho / La Paz

A las 10:10 dio inicio el acto principal en conmemoración a la fundación de la República de Bolivia, a la cabeza del presidente nato se dio inicio a la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en instalaciones de la histórica Casa de la Libertad, ubicada en la plaza principal 25 de mayo de la capital del hoy Estado Plurinacional de Bolivia.

Sin embargo, en el acto, los asambleístas de oposición y del Movimiento al Socialismo (MAS) interrumpieron las palabras de Choquehuanca con gritos como “fuera”, o “que se vaya”, los cuales fueron respondidos por los adeptos del oficialismo al unísono con vítores al actual mandatario; “Lucho, Lucho, Lucho”, vociferaron los asambleístas que responden al gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca.

“Voy a pedir respeto a nosotros mismos, respeto a la Casa de la Libertad, respeto a la lucha de los pueblos: La democracia paliativa no ha tenido la capacidad de construir una Bolivia unida, no ha tenido la capacidad de superar los odios, el individualismo y el regionalismo. Pongámonos la mano al pecho, construyamos unidad, no podemos excluir a ningún boliviano, pido tolerancia, respeto, así no podemos, hoy es un día especial, histórico para todas las bolivianas y bolivianos”, reclamó Choquehuanca.

Acotó que con el desorden que reina, la sesión de honor no se puede continuar por respeto a los presentes y al pueblo boliviano; sin embargo, los gritos continuaron y se dio un cuarto intermedio. El aniversario patrio se da en un contexto de crisis económica, política, social e institucional que afecta a todos los estamentos de la sociedad boliviana.

“Pido disculpas por este bochorno que protagonizan algunos asambleístas y agradezco la comprensión de las autoridades judiciales que están presentes”, dijo; posteriormente se hizo la verificación del quorum correspondiente tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores; una vez comprobado este aspecto pudo iniciar el acto en honor al aniversario patrio, se leyó el orden del día y se convocó a una comisión a invitar al presidente Arce a participar de este evento.