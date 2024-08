Industria farmacéutica afirma que ahora también es afectada por el acceso al euro

Sobre el alivio impositivo, esperan que el Gobierno pueda analizar la emisión de una norma que disponga por un determinado tiempo el arancel cero para la importación de materias primas e insumos.

eju.tv

La industria farmacéutica boliviana afirmó este viernes que viene sintiendo desde fines de 2023 los efectos negativos de limitaciones al dólar, eso les obligó a pedir medidas al Gobierno nacional para que se les permita acceder a la moneda norteamericana del que se le dio alguna salida, pese a ello, continúan sufriendo la falta de dólares y ahora están con la dificultad de tener acceso a otras monedas como el euro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Es prolongado el tiempo que sufrimos la falta de dólares y actualmente estamos con la dificultad que también estamos complicados con el acceso a otras divisas como el euro, porque la banca ya está dejando de hacer transacciones en esta moneda, por eso el pedido de ver con el Gobierno alguna otra medida, estamos en una situación de emergencia”, manifestó el gerente general de Cifabol, Josip Lino.

Mencionó que en las anteriores reuniones con el Poder Ejecutivo se acordó que el Banco Unión les dotaría la moneda estadounidense, pero no se tuvo los resultados esperados, ya que la estatal no ha podido cumplir con el requerimiento del sector, la cual asciende a un aproximado entre 10 a 14 millones de dólares por mes, recursos destinados para pagar a los proveedores de materias primas del exterior.

También puede leer: ¿Qué pasa con el dólar?, ¿bajará más el precio de esta divisa?

En este contexto, dijo que se debe considerar que el no abonar estos pagos en tiempos, no sólo significa no tener acceso a las materias primas en los tiempos requeridos, si no perder al proveedor, situación que se debe evitar porque son muy pocos los intermediarios disponibles, debido a que el mercado boliviano es muy pequeño comparado a otros mercados internacionales.

Al respecto, Lino afirma que para tener oportunamente los insumos para producir medicamentos y cumplir con los proveedores, las industrias farmacéuticas efectuaron pagos al exterior en otras divisas y la más utilizada ha sido el euro, pero el acceso a esa moneda ha significado un sobrecosto mayor

También mencionó que en una última nota, pidieron al Gobierno alternativas ante el no acceso a divisas o los sobrecostos que enfrentan, entre esas medidas se puede tener algunas de tipo arancelario o tributario, que les permita, en cierta forma, cubrir estos sobrecostos y así estos no repercutan, en la medida de lo posible ya sea en la producción o en el precio final del medicamento, debido a que el compromiso que se tiene con la población es que todos tengan acceso al mismo.

También pueden leer: Choferes dicen que no llegaron a un acuerdo con el Gobierno sobre dólares y combustible; autoridades hablan de avances

No obstante, enfatizan que pese a estas dificultades, las industrias farmacéuticas han venido garantizando el suministro normal de medicamentos, pero la falta de solución ha llevado al sector a que en las últimas notas enviadas al Ministerio de Economía le manifestaron que hay preocupación por rupturas de stock de algunas materias primas, lo cual no permite garantizar el abastecimiento.

Sobre el alivio impositivo, anticipó que esperan que el Gobierno pueda analizar la emisión de una norma que disponga por un determinado tiempo el arancel cero para la importación de materias primas e insumos, para la producción de medicamentos, algo similar a lo dispuesto durante la pandemia por el Covid-19, lo que puede coadyuvar, en alguna medida, al sector a contener los precios elevados que cancelan por la importación de materias primas e insumos.

Adicionalmente, a las dificultades del acceso a divisas se suman los sobrecostos por logística, tanto nacional como internacional, porque dependen de los precios del flete de contenedores, que igual han subido; dependen del precio del transporte para el traslado de las medicinas, siendo que este sector también ha transmitido su preocupación por la falta de diésel; por tanto, siendo varios los factores que inciden en la producción de los fármacos, en la complicada coyuntura que enfrenta actualmente el sector, piden contar con medidas urgentes y rápidas para que permitan superar estos obstáculos.