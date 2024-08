INE: Inflación externa, cambio climático y bloqueos hacen que suban los precios de productos

Fuente: erbol.com.bo

La inflación externa, el cambio climático y los bloqueos registrados en el país son algunos de los factores que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), provocaron el incremento de precios de productos en nuestro territorio.

El director del INE, Humberto Arandia, informó que se evidenciaron dos factores sobre el desempeño de la economía en el país.

Situaciones externas:

Arandia indicó que Bolivia enfrenta un contexto internacional desfavorable que hace que naturalmente los productos suban por una “elevada” inflación externa, como en el caso de Argentina, uno de los principales socios comerciales de nuestro país, donde la inflación al mes de julio supera el 70% en términos acumulados. Asimismo, esto provocaría unas elevadas tasas de interés, lo que, en criterio de la autoridad, complica el crecimiento de la economía en el país.

Además, señaló que debido a esa inflación, en el país existe un contrabando inverso, es decir, que productos bolivianos salen de nuestras fronteras por contrabando, lo que también provoca que suban los precios de los mismos.

Otro de los factores que evidenció es el cambio climático (fenómeno de La Niña y El Niño), que ha afectado la producción a nivel mundial.

“En la última revisión de organismos internacionales, que se ha hecho del crecimiento económico para América Latina, la previsión de crecimiento para el 2024 ha caído ligeramente”, señaló Arandia debido a estos factores.

Situaciones internas:

El director del INE mencionó que las situaciones internas que se registran en el país son los bloqueos y la falta de aprobación de los créditos, que, en su criterio, están afectando la inversión pública y las importaciones.

Indicó que, debido a los bloqueos y conflictos sociales durante el mes de julio, el transporte interdepartamental incrementó su inflación en un 43,43%, siendo así el servicio más afectado dentro de la inflación del mes de julio, que registra el 0,47%, acumulando al año un 2,98% en Bolivia.

Señaló que este incremento hace que otros productos también suban, al igual que algunos artefactos tecnológicos. Sin embargo, señaló que por la temporada hay productos de la canasta familiar que también han bajado de precio; los productos “fluctúan en el tiempo y dependen de la temporada”, dijo Arandia.

No obstante, el director del INE señaló que, pese a ese contexto adverso, las exportaciones no “tradicionales” (lo que no está relacionado con los hidrocarburos ni la minería) en el país mejoraron, registrando el índice más importante en lo que va del año, con una exportación de 155 millones de dólares.

En cambio, la exportación de hidrocarburos y minería bajó en un 2%, añadió.