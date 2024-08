Jerjes Justiniano a Murillo: “No está pagando por un error, sino por un delito, es un delincuente, su gestión fue funesta”

Según el exministro de Añez, su excolega de Gobierno no estuvo presente en las negociaciones para la pacificación del país, donde hubo convulsión social a fines de 2019.

eju.tv / Video: DTV

Lidia Mamani / La Paz

El exministro del gobierno de Jeanine Añez, Jerjes Justiniano, en respuesta a Arturo Murillo lo llamó convicto porque está pagando condena por un delito que cometió y que está en la cárcel no por un error, sino porque es un «delincuente». Sobre las funciones que desempeñó como ministro de Gobierno, también calificó de gestión “funesta”.

“He tomado conocimiento de una publicación hecha por Aturo Murillo, a la cual debo referirme de manera puntual de algunas cosas. Quien realiza la publicación es una persona que ha sido condenada aquí en Estados Unidos, en este momento es un convicto, es un presidiario, ha sido condenado por la comisión de un delito y como ha sido condenado por un delito, es un delincuente”, señaló Justiniano, quien actualmente reside en EEUU.

También afirmó que Murillo escribió que la razón de su destitución fue porque me creía el presidente y porque no le contestaba el teléfono a la presidenta, en referencia a Añez. “Debo decir que evidentemente en una oportunidad no le contesté el teléfono, que fue cuando un dirigente de los ponchos Rojos intentaba chicotearme, pero luego le devolví la llamada y pasada las horas me destituyó, que no creo que haya sido por no contestarle, sino (fue) porque mi persona estorbaba al Gobierno”, manifestó.

Continuó e indicó que: “Don Arturo, usted no está pagando por un error, sino por un delito que cometió y tiene que pagar por otros más que cometió, porque su gestión fue funesta, lamentablemente, no son errores, son delitos, como dijo alguien y lamentablemente usted tiene que seguir purgando su condena”.

Incluso indicó que durante las negociaciones que hicieron con el entonces dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, para pacificar el país por la convulsión social de 2019, Murillo no estaba en la misma, como lo asegura en su publicación, la que sí estuvo fue la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga.

Las declaraciones de Justiniano, emitidas este viernes, se dan luego que en días pasados, Lizárraga y Murillo se acusaron nuevamente. La primera aseguró que su excolega tuvo un rol nefasto desde el inicio. Por ejemplo, cuando se cumplían las labores de pacificación, recordó que los dirigentes movilizados que respondían a Evo Morales no aceptaban su presencia en el diálogo, resaltó que el entonces ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, logró la pacificación del país; pero, luego, Murillo le montó un caso relacionado con el proceso judicial denominado La Manada y terminó con su salida del gobierno acusado de favorecer a los imputados.

Al respecto, Murillo se pronunció desde su reclusión en EEUU, en una publicación bajo el rótulo de: “Roxana Lizárraga miente”. En el escrito rechaza la acusación de un supuesto caso montado en contra del exministro Justiniano y afirmó que fue sustituido ‘porque se creía el presidente’ y que hacía lo que quería sin informar a la presidenta Jeanine Áñez y, además, ni siquiera le contestaba el teléfono.