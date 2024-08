Justicia boliviana dicta detención preventiva para Maximiliano Dávila con fines de extradición a EEUU

El exdirector de la FELCN durante la presidencia de Evo Morales es requerido por un tribunal de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia dictó detención preventiva para el exdirector de la FELCN, Maximiliano Dávila Pérez, con fines de extradición solicitado por Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas.

«La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 184 numeral 2) de la Ley 025 del Órgano Judicial, así como el art. 50 numeral 3), art. 154 numeral 2) de la Ley 025 del Órgano Judicial, así como el art. 50 numeral 3), art. 154 numeral 1), ambos del Código Procesal Penal (Ley No. 1970), dispone la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano bolivian Maximiliano Dávila Pérez, co pasaporte boliviano y número del cédula No. 3123537», señala la parte resolutiva del Auto Supremo 217/2024 del 12 de agosto de 2024.

Dávila fue director de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico) en un periodo de tiempo durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El alto jefe policial fue acusado de estar involucrado en actividades de narcotráfico. La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos lo considera parte de una red de tráfico de sustancias controladas que operaba en Bolivia, Perú y otros países.

Noticia en desarrollo…