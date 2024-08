La Fuerza Aérea chilena desplegó aviones de combate ante una supuesta violación de su espacio aéreo en el sur del país

La ministra de Defensa, Maya Fernández, confirmó el incidente. Dos aeronaves despegaron desde la base aérea de Chabunco, Punta Arenas

La ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, confirmó esta jornada que la Fuerza Aérea chilena envió dos aviones de combate F-5 desde la base aérea de Chabunco, en Punta Arenas (3,000 kms al sur de Santiago), luego que radares en la zona austral del país detectaran una posible incursión aérea no autorizada.

La noticia la dio a conocer BíoBíoChile, tras una publicación de un usuario de X, llamado César Quezada (@cesar_quezada), quien alertó de una supuesta misión de intercepción real hacia la frontera con Argentina.

Según el mismo usuario en otra publicación, “se cree que aviones Pampa argentinos pudiesen haber pasado a Chile sin autorización, grave considerando que hay buques argentinos en Magallanes por UNITAS”.

Según información del citado medio, la violación del espacio aérea se habría producido aproximadamente a tres mil pies, entre el monte Aymond y el Estrecho de Magallanes. Debido a ello, se activaron los protocolos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fernández corroboró el hecho y mediante una publicación en la cuenta de X del Ministrio de Defensa Nacional, informó que ya se inició una investigación al respecto. “Ayer, cerca de las veinte horas en la zona oriental del Estrecho Magallanes, existió una alerta de tráfico aéreo no identificado, ante lo cual nuestra Fuerza Aérea de Chile activó los protocolos, despegando los aviones F-5 en resguardo de nuestra soberanía”, aseguró.

“Posterior a eso se perdió el contacto con este tráfico aéreo y en este momento se está llevando adelante una investigación”, complementó.

“Lo que corresponde decir y para tranquilidad de toda la ciudadanía es que la Fuerza Aérea activó los protocolos y defendió nuestra frontera y soberanía como corresponde”, remató la ministra autoridad de Gobierno.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que ya se están haciendo las averiguaciones con la embajada argentina.

Averiguaciones con la Embajada en Argentina

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló por su parte que “la ministra de Defensa se refirió a este tema. Se detectó el movimiento de una nave, no se sabe exactamente qué nave por el momento”, consignó BíoBíochile.

Tohá aseguró que se pusieron en contacto con el embajador en Argentina, Antonio Viera-Gallo, quien ya estaría haciendo averiguaciones con el gobierno de Javier Milei.

“Se están haciendo todos esos contactos y tenemos que aclarar de qué tipo fue la nave, si fue privada, si fue un avión o si fue un helicóptero”, agregó.

“Lo importante es que la población sepa que aquí todo actuó cómo corresponde, se identificó esta aeronave, se actuó de acuerdo al protocolo, la Fuerza Aérea fue a cuidar y resguardar nuestro espacio aéreo y en ese momento la nave abandonó el territorio nacional”, remató la ministra.

Los paneles solares

Este hecho trae de inmediato a la memoria el último incidente fronterizo con Argentina, cuando el 29 de abril pasado, la Armada de ese país inauguró con bombos y platillos el “Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1″, en la frontera exacta que divide al país trasandino con Chile en plena Patagonia.

¿El problema? Unos paneles solares utilizados para proveer de electricidad se pasaron tres metros a territorio chileno, causando malestar en el gobierno chileno que reclamó formalmente a la Casa Rosada.

El embajador argentino, Jorge Faurie, reconoció el error y trató de ponerle paños fríos al asunto, sin embargo el tema fue escalando y terminó con el Presidente Gabriel Boric exigiendo públicamente la remoción de los famosos paneles, los que fueron desmantelados en tiempo récord.

“Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y, por lo tanto, lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros”, señaló Boric enérgico en esa oportunidad.