La novia de Da Costa, Melisa Ramone, deberá comparecer en Bolivia; de no hacerlo se emitiría mandamiento de aprehensión

Fuente: Red Uno

Ricardo Rodríguez, el abogado que presentó una denuncia penal contra Melisa Ramone novia del exfutbolista del Club Bolívar, Francisco “Xico” Da Costa por delitos de racismo y discriminación tipificados en la legislación boliviana, brindó detalles respecto al tema este viernes en una entrevista exclusiva realizada en el programa “El Mañanero” de Red Uno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“A raíz del pronunciamiento de la pareja de “Xico” Da Costa, en sus redes sociales, que tiene claramente un contenido discriminatorio en contra de los bolivianos, a los que se refiere como analfabetos y burros, evidentemente en el video se refiere a sus heaters que le hacen malos comentarios, ella refiere que en su calentura ha expresado este tipo de comentarios, sin embargo, no deja de ser comprometedor, y no deja de caer en el área jurídica y más que todo en el ámbito penal”, manifestó Rodríguez.

Según el jurista, el contenido de estas declaraciones son parte de un delito contemplado en la Ley de Racismo y Lucha Contra la Discriminación. Agregó que el procedimiento penal, da la figura de contar con cooperación internacional, para ejecutar el caso, toda vez que la denunciada no se encuentra en Bolivia.

“Nosotros una vez que tengamos la denuncia admitida, el próximo paso es convocar y citar a esta persona, para que comparezca en Bolivia nuevamente, y justamente es ahí donde debemos de pedir la cooperación internacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a efectos de que pueda llegar esta situación a efectos estrictamente legales a Paraguay y llegue a la denunciada”, afirmó Rodríguez.

Según Rodríguez, una vez que la citación llegue a manos de Melisa Ramone, es ella quien decidirá si viene o no a Bolivia, a ejercer su derecho a la defensa. En caso de no comparecer, según el procedimiento penal, y si no justificaría su inasistencia al país, se expedirá un mandamiento de aprehensión.

“Y lo mismo pediremos al país vecino de Paraguay, que, a través de la Policía, paraguaya se pueda ejecutar ese mandamiento de aprehensión, para que ella pueda comparecer y la pueden traer hasta Bolivia”, detalló Rodríguez.

Recordemos que en pasados días la novia del exfutbolista del Club Bolívar Francisco “Xico” Da Costa, arremetió a través de un video publicado en sus redes sociales contra todos los bolivianos a quienes calificó de “burros y analfabetos”.

Posteriormente, en un segundo video se retractó de lo dicho, y pidió disculpas afirmando que dijo esos comentarios ofensivos generalizando, debido a que se encontraba muy molesta en el momento, debido a los ataques contantes que recibe de sus heaters, quienes comentarían todos sus posts, de forma despectiva.

Según el jurista, que lleva el caso de denuncia en contra de Melisa Ramone, pese a las disculpas vertidas por la denunciada, el proceso continúa.

“Si estuviéramos hablando de difamación, de calumnias, injurias, o referirse a una persona especifica con este tipo de contenidos, si cabría la posibilidad de que el caso penal se cierre, con una disculpa y una retractación. Pero no estamos hablando de un delito contra el honor, estamos hablando de un delito contra el derecho a la dignidad de los bolivianos”, aseveró Rodríguez.

El abogado, agregó que el bien jurídico en este caso es protegido al verse vulnerado a su criterio, la dignidad de los bolivianos. El tenor de la denuncia específicamente es, por el contenido de referirse a los bolivianos, como analfabetos y burros, delito contemplado en la Ley 045, articulo 281.