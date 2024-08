López Obrador se distancia de EE.UU. y califica de “imprudencia” la decisión de reconocer a González como presidente electo de Venezuela

El mandatario mex

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de “imprudencia” la declaración de Estados Unidos de reconocer al opositor venezolano Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones en Venezuela, que han sido duramente cuestionadas por la falta de transparencia en la difusión de resultados.

“No sé si puede agravar, pero no ayuda a resolver las cosas, lo digo con todo respeto, es una imprudencia”, declaró López Obrador en una conferencia de prensa matutina.

Hoy, los gobiernos de la Argentina y de Uruguay se sumaron a Estados Unidos y a Perú en reconocer el triunfo electoral de González Urrutia.

Ayer el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, afirmó en un comunicado que dada la abundante evidencia, “es claro para Estados Unidos y, más importante, para el pueblo venezolano que Edmundo González obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio”.

En respuesta, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro le exigió al gobierno de Estados Unidos que saque “sus narices” del país que gobierna. “Sale Estados Unidos a decir que Venezuela tiene otro presidente. Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela, porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige”, dijo el mandatario ayer durante un acto político, quien fue ratificado en su cargo por la justicia electoral venezolana pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición local y los cuestionamientos de la comunidad internacional.

Desde que Maduro fue declarado ganador el domingo por el Consejo Nacional Electoral, las autoridades de Venezuela fueron cuestionadas e interpeladas por varios países, entre ellos, Estados Unidos, y por organismos internacionales para que sea transparente en la publicación de las actas de votación. La falta de difusión de los resultados derivó desde el lunes también en fuertes protestas en las calles.

María Corina Machado y el candidato opositor en las presidenciales, Edmundo González Urrutia, muestran documentos de conteo de votos desde lo alto de un camión durante una protesta contra los resultados de las elecciones que dieron a Nicolás Maduro como vencedor, en Caracas, Venezuela, el 30 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernandez) Cristian Hernandez – AP

La oposición aseguró tener en su poder al menos un 84% de las actas de las mesas de votación que, según defendió, le dan la victoria al opositor González.

Por su parte, México sigue en espera de la decisión del Tribunal Electoral venezolano que convocó a los 10 candidatos presidenciales para determinar el resultado final del proceso realizado la semana pasada. López Obrador hizo un “llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo” en Venezuela, y aunque no ha reconocido el triunfo de Maduro, el presidente de México indicó que “ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país”.

Entre las reacciones de los países, Brasil, Colombia y México tomaron una postura más moderada pero publicaron ayer un comunicado en conjunto donde exigieron una “verificación imparcial de resultados” de las elecciones.

“Los gobiernos de Brasil, Colombia y México felicitamos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio para definir su propio futuro. Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación”, comienza la nota, que no menciona al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ni a los principales dirigentes opositores, María Corina Machado y el candidato en los comicios, Edmundo González Urrutia.

En la conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador agregó que ayer los cancilleres de México, Brasil y Colombia “mantengan comunicación permanente con Venezuela. Como bien sostuvo ayer el presidente colombiano Gustavo Petro comunicar no basta. Hace falta que los cancilleres observaran los acontecimientos y a partir de ahí nos hagan propuestas para ayudar en todo lo que podamos, pensando más allá de las diferencias partidistas, políticas, ideológicas, poniendo por delante el interés del pueblo de Venezuela”.

