Loza acusa al gobierno de esperar una convulsión social para alzar la mano y luego decir: «me voy»

El senador evista Leonardo Loza acusó este sábado al gobierno de esperar que surja una convulsión social por el tema del diésel y el encarecimiento del dólar para luego “levantar la mano” ante los conflictos, alegar un golpe de Estado y marcharse del poder.

Fuente: erbol.com.bo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Loza afirmó que la escasez tanto del dólar como de los combustibles podría haberse resuelto mucho antes si el presidente Luis Arce hubiera tomado la decisión de cambiar al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al ministro del área.

“Lamentablemente no se hace nada y nos están empujando, querer sin querer, a un caos definitivamente muy grave, que va a tener grandes consecuencias, particularmente en temas económicos. Hasta este momento no llega combustible a nuestro país, el gobierno se sigue desentendiendo del pueblo boliviano, no toma en serio las necesidades del pueblo boliviano, y creo que está esperando alguna convulsión social para levantar la mano y decir, golpe de Estado, me voy a ir”, expresó Loza.

El senador criticó al gobierno por no resolver los problemas de combustibles, económicos y productivos, indicando que parece que están provocando una convulsión social para luego abandonar el país. «No elegimos al gobierno para que se marche, sino para que resuelva nuestros problemas», subrayó.

Añadió que el presidente Luis Arce decía que no era necesario pedir acortamiento de mandato. “Casi nos dice, yo quiero irme, quiero abandonar la silla presidencial. Entonces, la incapacidad del gobierno nos está conduciendo a una situación muy grave que vamos a sufrir grandes consecuencias”, dijo.

A pesar de esto, Loza aclaró que no se debe acortar el mandato, ya que el gobierno fue elegido democráticamente por cinco años. “Solo exigimos que no destruya nuestra economía, que no destruya nuestra producción nacional”, manifestó.

Lamentó la situación del dólar en el país, criticando el discurso oficial sobre la cotización de 6.90 bolivianos frente a la realidad de que en las calles se consigue la divisa por 13, 14 y hasta 15 bolivianos. «Solo vemos del gobierno llorar, quejarse, y no hay ninguna señal de solución a los problemas económicos», concluyó Loza.

Fuente: erbol.com.bo