Luis Arce: “A Evo no le gusta la democracia, no está de acuerdo con herramientas democráticas”

Pero apunta aún más profundo. «A Evo no le gusta la democracia. No respetó el resultado del referendo de 2016, no está de acuerdo con herramientas democráticas«, asegura durante la entrevista. En un pasaje de la misma recuerda los diálogos y acuerdos que alcanzaron entre ambos para no disputarse una potencial candidatura presidencial. Y como fue Evo Morales quien incumplió los mismos.