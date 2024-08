Morales: “Debemos apuntar a la unificación del tipo de cambio ”

El economista cree que la crisis económica del país todavía no tocó fondo

Fuente: Correo del Sur

El expresidente del Banco Central de Bolivia Juan Antonio Morales realiza una evaluación del estado actual de la economía, que –a su juicio– es “dramáticamente compleja” y podría empeorar aún más. En esta entrevista con CORREO DEL SUR, el economista pone su mirada sobre los últimos acontecimientos en torno a la escasez de dólares y los combustibles, y señala algunas posibles salidas a la crisis.

CORREO DEL SUR CS. ¿Cómo podría describir la actual situación económica del país?

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Juan Antonio Morales (JAM). La actual situación del país es dramáticamente compleja, es muy mala.

CS. ¿Es una crisis insalvable?

JAM. Todas las crisis generalmente terminan resolviéndose, pero va a haber un periodo difícil mientras se trate de resolver la crisis.

CS. ¿Cuánto tiempo puede durar una crisis económica?

JAM. Es muy difícil estimar, pero yo diría que como mínimo, puede ser seis meses de dificultades para la población.

CS. ¿Ya se ha tocado fondo?

CAJ. No enteramente, la inflación es un poco alta, pero no es exageradamente alta. No estamos en la misma situación que teníamos en 1985, o sea, no se ha tocado fondo todavía.

CS. ¿Es decir, podría empeorar?

JAM. Puede empeorar por dos razones; una, por la falta de dólares y dos, por la escasez de combustibles, aunque aparentemente había la oferta rusa de proporcionar combustible al país. Habrá que ver si esa oferta se materializa.

CS. ¿Cómo evalúa las medidas implementadas por el Gobierno para revertir la crisis?

JAM. Son insuficientes, verdaderamente no han tocado los problemas de fondo y por eso hay cuestionamientos. Habrá que ver cómo evoluciona la gasolina en sus dos nuevas modalidades y qué va a pasar con la gasolina especial, si va a continuar el abastecimiento o no. Esa sería una manera de levantar o reducir el subsidio, pero todavía está muy en veremos.

CS. ¿Fue o no acertada la convocatoria del Gobierno a una cumbre por la economía?

JAM. Llamar a encuentros con empresarios y organizaciones sociales para discutir temas tan técnicos, como la política cambiaria, no tiene mucho sentido. Tampoco tienen mucho sentido los tres temas del referéndum que son extraños. Por ejemplo, someter a referéndum el levantamiento del subsidio de los carburantes es extraño, porque si a alguien le dicen ‘quieres pagar más’, obviamente la respuesta será no.

CS. Usted propone un saneamiento fiscal. ¿En qué consiste?

JAM. El saneamiento fiscal tiene tres requisitos cualquiera que sea la política cambiaria que se vaya a tener. No se puede tener un déficit superior al 7%. En realidad, todavía no se ha publicado (el informe), pero hay estimaciones de que el déficit fiscal del año pasado ha sido del 11% del Producto Interno Bruto. Eso significa más de 4.000 millones de dólares de déficit. Entonces esto es insostenible y se necesita hacer las correcciones del caso y la corrección más inmediata y más importante es precisamente tocar la subvención a los carburantes.

CS. ¿Qué tan factible es volver al Bolsín?

JAM. Definitivamente el sistema cambiario tiene que flexibilizarse y una forma de flexibilizar es volviendo al Bolsín. Ahora como ha habido cambios muy importantes en la tecnología digital, en la tecnología informática, entonces habría que tener un Bolsín mejorado, no el mismo que se tenía hasta el 2011, sino con las mejoras aportadas por la tecnología.

CS. ¿Cómo enfrentar la escasez de dólares?

JAM. Bueno, una primera medida inmediata es flexibilizar el tipo de cambio. Hay mucha gente que tiene dólares, que los están atesorando, esperando un mejor tipo de cambio o que se confirme el tipo de cambio del mercado paralelo. Entonces la flexibilización rescataría dólares que están en poder del público y no entran en el Banco Central. Un segundo punto importante para mejorar la situación del dólar es que para esa fase de transición de seis meses que le decía que puede ser difícil, es necesario un apoyo (económico) internacional y el más interesante sería el Fondo Monetario Internacional. El tercer punto es seguir incentivando las exportaciones, levantando todas las trabas que tienen las exportaciones en este momento. Si bien se ha hecho un esfuerzo importante, y eso hay que reconocer, todavía no es completo.

CS. ¿Esta flexibilidad del tipo de cambio implica una devaluación gradual?

JAM. A lo que hay que apuntar con la flexibilización del tipo de cambio es a la unificación cambiaria, a tener un solo tipo de cambio, tanto en el Banco Central como en el mercado paralelo. Eso puede suponer un aumento del precio en bolivianos frente al dólar, es decir, puede suponer una devaluación del boliviano.

CS. ¿Así como ha venido comportándose el mercado paralelo?

JAM. Sí, puede ser. Ahora, el mercado paralelo por el hecho de que es paralelo no es completamente legal, carece de transparencia, es un mercado opaco, entonces si se flexibiliza la política del tipo de cambio oficial toda esa opacidad va a disminuir y, probablemente, va a llegar un punto en que el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado paralelo se van a igualar o van a tener solamente una pequeña diferencia, una diferencia de centavos.

FLEXIBILIZAR Definitivamente el sistema cambiario tiene que flexibilizarse y una forma de flexibilizar es volviendo al Bolsín, pero no el mismo que se tenía hasta el 2011, sino con las mejoras aportadas por la tecnología”.

CS. ¿Qué factores incidieron en el comportamiento del dólar paralelo en las últimas semanas?

JAM. Las razones no están claras y simplemente hay conjeturas al respecto. Una de ellas es que el tipo de cambio ha ido mucho más allá de lo que justificaban las razones fundamentales. Así que hubo un elemento de exageración muy fuerte porque estando en Bs 15, que es un nivel exageradamente alto, tenía que venir una corrección y la corrección ha sido hacia la baja.

CS. ¿Qué opina de los criptoactivos?

JAM. No hay gran ganancia con eso, pero si la gente se siente cómoda utilizando criptoactivos (…). Yo no creo que sea una solución para el problema de escasez de dólares, como tampoco fue una solución recurrir al yuan o a otro tipo de monedas.

CS. Finalmente, ¿qué tan optimista es con lo que pueda venir?

JAM. Muy optimista no lo soy, como verá.

UNIFICACIÓN Hay que apuntar a la unificación cambiaria, a tener un solo tipo de cambio tanto en el Banco Central como en el mercado paralelo. Eso puede suponer una devaluación del boliviano frente al dólar”.

Fuente: Correo del Sur