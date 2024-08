Órgano electoral observa las cuatro preguntas para el referéndum que fueron remitidas por Arce

La sala plena del TSE envió su informe, en el que señala que en dos no se tiene claridad, precisión, en otra no hay imparcialidad y la última no corresponde.

eju.tv / Video: BTV

La Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) emitió este viernes por la tarde su informe en el que observa las cuatro preguntas propuestas para el referéndum, que fueron remitidas por el presidente Luis Arce. Sobre la pregunta 1, señala que no cumple claridad y precisión; en el caso de la pregunta 2 y 3, tampoco cumplen criterios de claridad, precisión e imparcialidad, y el 4, fue rechazada porque no corresponde la realización de un referendo por iniciativa presidencial.

“En sesión de sala plena ha conocido el informe de evaluación técnica de las preguntas para un referéndum nacional y que han sido puestas a conocimiento ante este Tribunal. Hoy el TSE puso en conocimiento del promotor y las conclusiones y el informe fueron puestos en conocimiento de la presidencia del Estado”, señaló el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

En desarrollo….