Qatar volverá a ser sede de las negociaciones para un alto el fuego en Gaza

El embajador estadounidense en Israel, Jack Lew, en una rueda de prensa en Tel Aviv (EFE/The Hostages Families Forum)

Mediadores internacionales para un alto el fuego en Gaza se reunirán el jueves con representantes israelíes, en un nuevo intento de alcanzar un acuerdo que evite una posible escalada de la violencia en el Medio Oriente.

Representantes de Hamas, la organización islamista apoyada por Irán, no asistirían a las conversaciones en Doha, la capital de Qatar. Sin embargo, dos funcionarios dijeron que los mediadores se comunicarán con el grupo después de la reunión. Las personas pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.

Foto de archivo de la destrucción causada por bombardeos israelíes en Gaza (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)

Delegados de EEUU, Qatar y Egipto asistirán a las conversaciones. Su objetivo como mediadores es lograr una pausa en el conflicto entre Israel y Hamas, el cual ya lleva más de 10 meses y que ha desatado hostilidades en otros frentes regionales.

Las distintas partes siguen discutiendo una propuesta en tres fases presentada en mayo por el presidente de EEUU, Joe Biden. Busca suspender las hostilidades, liberar a los más de 100 rehenes en poder de Hamas a cambio de prisioneros palestinos y enviar más ayuda a la Franja de Gaza.

El plan enfrenta dificultades. Israel insiste en que seguirá luchando hasta la destrucción total de Hamas, mientras que el grupo exige que cualquier alto el fuego sea permanente y que se retiren todas las tropas israelíes.