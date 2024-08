Rechazo del TCP: «Es imposible realizar referéndum el 1 de diciembre”, señala el vocal Tahuichi

El vocal del TSE afirmó que con la disposición se ha corregido un precedente, ya que no se puede «ningunear» al órgano electoral.

Lidia Mamani / La Paz

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi, afirmó este viernes por la tarde que luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró improcedente las tres preguntas del referéndum que pretendía convocar el presidente del Estado, Luis Arce, mediante decreto supremo, es “imposible” realizar la consulta el 1 de diciembre, de manera conjunta con las elecciones judiciales, debido al incumplimiento legal y de orden técnico.

“Si la idea del presidente del Estado, el pasado 6 de agosto, era que coincidan las elecciones judiciales con el referéndum, para eso debería estar convocando a referéndum, mediante un decreto supremo, como plazo fatal hasta el 1 de septiembre ¿por qué?, por un tema legal y orden técnico, ya que el órgano electoral necesita mínimo 90 días para trabajar, organizar, administrar un referéndum, creo que a estas alturas eso es casi imposible, porque mañana pasado es 1 de septiembre”, señaló el vocal en contacto con Unitel.

En días pasados, luego de las modificaciones, el Ejecutivo envió directamente las preguntas al TCP, a pesar de que legisladores y políticos de oposición advirtieron que primero deberían volver al TSE para que realice un control técnico de las modificaciones que se hicieron acorde a las observaciones, mismas que no cumplían los criterios de claridad, precisión e imparcialidad.

Sobre ese tema, Tahuichi indicó que al TSE no llegaron las preguntas para revisión las preguntas y que por los trascendidos de los medios de comunicación se enteró que el TCP declaró improcedente y ahora se tiene que esperar la reacción que asuma el presidente del Estado, en su calidad de promotor de la iniciativa presidencial.

“Con la disposición se ha corregido un precedente, ya que no se puede ningunear al órgano electoral. Por los plazos, como ya estamos cerca al 1 de septiembre, es previsible que no se alcancen, pero eso sí, el órgano electoral siempre trabajará en apego a la ley y en tiempos oportunos”, enfatizó. En referencia que el Poder Ejecutivo no volvió a remitir las preguntas ajustadas, después de ser observadas por el TSE.