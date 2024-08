Referéndum por la subvención será una pérdida de tiempo, se debe priorizar la libre importación de carburantes, afirma exministro Ríos

El presidente Luis Arce anunció la convocatoria a un referéndum nacional el mismo día en que se realizarán las elecciones judiciales para consultar a la población boliviana sobre la continuidad o no de la subvención de hidrocarburos.

Juan Carlos Véliz y Lidia Mamani / La Paz

El anuncio del presidente Luis Arce de convocar a un referéndum para que el soberano decida si se mantiene o no la subvención a los carburantes será una pérdida de tiempo y de recursos económicos, opinó el exministro de Hidrocarburos y experto en el área, Álvaro Ríos. Consideró que en lugar de esa medida el Gobierno debería trabajar en la liberación de las importaciones de carburantes.

«Creo y vuelvo a repetir que el reférendum es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero, es una decisión que debería tomarla el Gobierno y no consultar al pueblo porque creo que es mejor tener hidrocarburos a precio internacional que no tenerlos porque la energía más cara es la que no se tiene» evaluó en el análisis que hizo para eju.tv.

También dijo que «cuando se haga el referéndum probablemente el presidente Luis Arce ya no esté». «Creo que tiene que ser una decisión gubernamental porque la escasez de los combustibles seguirá, este es un tema estructural que tiene el país y hay que darle otro tipo de soluciones, creo que es importantísimo que en este momento agilizar los trámites para los ‘auto importadores’ y para la libre importación, creo que ese es un tema rápido que hay que trabajarlo y que sea un tema ágil que la tramitología sea sencilla y dure cinco días, y no cuatro meses, ese es un tema fundamental en este momento para un poco alivianar la escasez de combustible que ya se ha vuelto crónica», opinó.

El análisis fue realizado después del discurso del Mandatario en la ciudad de Sucre.

El exministro Ríos ponderó la introducción de dos nuevos tipos de gasolina cuyos precios fluctuarán de acuerdo a la variación del precio internacional.

«Desde hace años vengo pidiendo que se levanten los subsidios porque iban a afectar muy duramente a la economía, por lo tanto si el Gobierno se anima a quitar los subsidios en forma parcial o para los que puedan pagar me parece totalmente absoluto», opinó.

Bolivia afronta una crisis de carburantes debido a varios factores como la declinación de sus campos de producción, la dependencia de las importaciones y la escasez de dólares, fundamentalmente.

Actualmente la única entidad, estatal, que importa combustibles es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

«El Gobierno nos tiene que dar esa solución porque nos ha puesto todo el abastecimiento en manos de YPFB y creo que ahora tiene que pasar, para que no pasemos las penurias, que estamos pasando, tiene que abrir y liberar el mercado y transparentar los costos», afirmó.

«Lo único que se puede hacer para no tener un desabastecimiento agudo es que el sector privado pueda autoimportarse o dejar que el sector privado importe para abastecer o la libre importación y comercialización de hidrocarburos, no solamente gasolina y diésel, también GLP porque en breve tendremos también desabastecimiento de GLP», alertó.

Bolivia es uno de los pocos países que subvenciona los carburantes con un alto costo para su economía, importa los combustibles a precio internacional y los vende a 0,54 centavos de dolar, en promedio.