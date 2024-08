Richter ve que Referéndum apunta a que la población decida sobre la candidatura de Evo

El exvocero también hizo un llamado al presidente a que, asuma una decisión sobre la subvención, y dijo que si la levanta, debe renunciar a ser candidato.

Fuente: Red UNO

El exvocero presidencial, Jorge Richter indicó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que la intención del Gobierno, no es modificar la Constitución Política del Estado sino, lo que se busca en realidad es que sea la población quien decida que el expresidente Evo Morales no pueda ser candidato bajo ninguna circunstancia.

“Ahora decimos que se quiere una consulta política, que no están haciendo un referéndum constitucional sino político (…), si es político, entonces lo que se está buscando es que la población se pronuncie por el si o por el no y cualquiera de los dos resultados afecta a una persona en particular que es el expresidente”, sostiene el exvocero presidencial.

En este sentido, aclaró que “lo que se busca es tener el criterio de la población para que sean ellos, quienes determinen que el expresidente no pueda ser candidato bajo ninguna circunstancia”.

Con esto, “se pretende que el país asuma, 300 millones de bolivianos, para que un partido político y dos personas diriman sus problemas”, afirmó Richter, quien manifestó que lo único que se pretende es que sea la población la que se manifieste sobre el tema de la reelección.

“El presidente no eliminará las subvenciones”

Con respecto a las preguntas sobre la política hidrocarburífera es competencia del Estado, sin embargo, aseguró que el presidente, no tiene el coraje para asumirlo, al ser una época electoral.

“Por ningún criterio el presidente va a levantar la subvención porque le generará inflación, escalada de precios en el país, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y un resultado catastrófico en una posible repostulación el año 2025”

Con esta aseveración, Richter, asegura que existe la intención del presidente Arce de reelegirse, por lo tanto, afirma que, si en realidad desea suspender la subvención a los hidrocarburos, debe realizar tres acciones:

1. Retirar su intención de reelección.

2. Realizar un acuerdo político nacional.

3. Liberar totalmente la exportación para el agro y la minería.

