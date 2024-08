Sector de micros en Tarija en crisis: Federación de Autotransporte 15 de Abril anuncia revisión de tarifas

Fuente: La Voz de Tarija

El sector del transporte urbano en Tarija atraviesa una situación crítica que, según Gabriel Pérez, ejecutivo de la Federación de Autotransporte 15 de Abril, ha alcanzado un punto de quiebre. Con más de 15 años sin ajustes en las tarifas de pasajes, la presión económica sobre los transportistas ha escalado a niveles insostenibles, impulsando la necesidad de revisar las tarifas actuales.

«Serán las bases quienes analizarán cuánto será el incremento y cuándo será», declaró Pérez, señalando que la decisión final sobre un posible ajuste en las tarifas de transporte urbano recaerá en los mismos conductores y propietarios de vehículos. «El sector de transporte urbano ya no aguanta», añadió, refiriéndose a la larga espera que han soportado sin ver ningún aumento en los precios de los pasajes, en particular para el servicio de micros.

Las declaraciones de Pérez reflejan la preocupación creciente entre los transportistas de la ciudad, quienes enfrentan un alza generalizada en los costos de operación. «Sabemos que los repuestos están muy caros con el alza del dólar, todo ha subido, la canasta familiar también ha subido», comentó, enfatizando que el impacto de la inflación y el aumento del costo de vida también afecta a quienes dependen del transporte urbano para su sustento diario.

Pérez anunció que la Federación convocará a una reunión con el sector del transporte urbano para analizar la situación y plantear sus preocupaciones al alcalde de Tarija. «Nosotros llamaremos al transporte urbano para analizar esto y hacer conocer a nuestro alcalde de la preocupación que hay», afirmó, destacando que cualquier medida que se tome será en respuesta a las necesidades y demandas de las bases, es decir, de los mismos transportistas.

El ejecutivo de la Federación también subrayó que, aunque el sector había evitado hasta ahora tocar el tema de las tarifas, la situación se ha vuelto insostenible. «El transportista también come y tiene familia», expresó, refiriéndose a la dificultad de mantener una calidad de vida adecuada bajo las actuales circunstancias económicas. «Nosotros no queríamos tocar esto pero las bases ya no aguantan pues se les obliga a mantener bien las unidades», concluyó, apuntando a la obligación de mantener los vehículos en buen estado pese a los altos costos de mantenimiento.

Este anuncio marca el inicio de un proceso de discusión y análisis dentro del sector del transporte urbano de Tarija, el cual podría desembocar en un ajuste de tarifas que, según la Federación, es necesario para garantizar la sostenibilidad del servicio y la calidad de vida de los transportistas.