«Son consecuencias de un juicio injusto»: La exministra Eidy Roca permanece en terapia intensiva

Fuente: Red Uno

La exministra de Salud, Eidy Roca, permanece en delicado estado de salud. Su hermana, Lady Roca, indicó que tuvo una operación reciente y ahora esperan su recuperación.

«Ella, en el domicilio, usaba un equipo que, hoy por hoy, ya no le abastece. Entonces, hizo paro y ahora está en la clínica en terapia intensiva. Anoche (lunes) le practicaron una traqueotomía para facilitar la ventilación de los pulmones y está en la recuperación del post operatorio que, según los médicos, es una recuperación post operatoria que está evolucionando normalmente, como cualquier otra cirugía», comentó Lady, en entrevista con Que No Me Pierda.

Sin embargo, la exautoridad tiene otras enfermedades que complican su situación.

«El problema de mi hermana es el problema de base, problema de la ELA (Esclerosis lateral amiotrófica), asociada a otras. Estas dos enfermedades se alimentan del estrés y el sufrimiento que en este momento está teniendo mi hermana a consecuencia de un juicio injusto, pues está provocando desastres en lo que es su salud física y su salud mental», afirmó Roca.