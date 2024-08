Subvención a los hidrocarburos: Dos expertos sugieren la libre importación de combustibles y así aliviar al Estado

Uno de los analistas señaló que el tema central es la subvención y que tarde o temprano se tendrá que levantar con medidas estructurales y con un acuerdo nacional con los diferentes sectores económicos del país.

Ante la falta de combustibles en el país, principalmente diésel, dos expertos en hidrocarburos sugieren que se disponga la libre importación, para que así algunos sectores como la agroindustria y la minería puedan internar el carburante a un precio internacional y así aliviar al Estado boliviano. Manifestaron que la energía más cara es la que no hay, incluso señalan que se tiene que pensar en levantar el subsidio a los carburantes, como medidas estructurales.

El exministro Álvaro Ríos manifestó que Bolivia está en una situación muy compleja y en una crisis estructural muy profunda, por el cual se deben tratar varios temas al mismo tiempo y que la principal causa es que en el país no se ha explorado y que nos estamos volviendo en un neto importador de energí, que a la vez impacta en la ausencia de dólares.

“Se dice que la energía más cara es aquella que no se tiene y una solución que planteo desde hace seis meses, desde cuando se veía venir este problema, es que se deje que el sector privado pueda importar y pueda traer combustible y así paliar en el problema que tiene el Gobierno. Ese precio tendrá un diferencial, de esa forma ocurre en Venezuela, para no desabastecer al país, porque no es solamente el problema de la marejada, porque el gran problema que tenemos es la ausencia de dólares”, afirmó Ríos.

Mencionó que por ejemplo, para este año necesitamos 3.500 millones de dólares para importar gasolina y diésel, por lo tanto, el problema es estructural, ya que el 2029, al paso que vamos, se requerirá 5.500 millones de dólares para comprar carburantes a 85 dólares el barril.

Precisó que la libre importación es cuando los sectores que necesitan el combustible compren a precio internacional y así alivien la presión al Gobierno, que ayudará en la problemática que se tiene actualmente y de esta forma no esté desabastecido el país, y los que quieran comprar el combustible subvencionado, tendrán que hacer filas.

Entretanto, el analista Fernando Rodríguez, mencionó que actualmente el diésel importado alcanza al 85% y en el caso de la gasolina, que antes en el país la producción llegaba al 60% y el 40% se importaba, la internación alcanza al 58%.

Comparó que del total del requerimiento de combustible, entre gasolina y diésel, en el mercado interno, son 75.000 barriles por día y de ese volumen, sólo 28.000 barriles son producción nacional, la mayoría gasolina, es decir que más de 47.000 barriles es lo que se compra del mercado internacional.

“Habrá que preguntarle al Gobierno y a YPFB a cuánto estamos comprando en el mercado exterior, ya que los precios son fluctuantes. Acá el tema central es la subvención y tarde o temprano se tendrá que levantar con medidas inteligentes e imaginativas y con un acuerdo nacional, porque para eso se tiene que encontrar consensos con sectores productivos, gremiales, transportistas y así hallar una salida, porque el combustible más caro es el que no existe y eso puede traer mayores complicaciones”, consideró Rodríguez en contacto con eju.tv.

Advirtió que en la medida en que la producción siga cayendo, el consumo está creciendo y el contrabando crece incentivado por precios subvencionados, que cada día es menor respecto al dólar, que actualmente está por encima de Bs 12, a eso hay que sumarle precios de logística y transporte para su distribución, comercialización en los surtidores, que también se les da comisiones.

“Esto es un tema que no se va a solucionar trayendo más barcos, trayendo más diésel o gasolina, sino que tiene que haber una solución estructural, para el que se tiene que hacer un gran acuerdo nacional en el que se deje de lado la política y se dé alguna solución. La primera medida que se tiene que tomar, sin afectar la economía de la gente humilde, es liberar la importación de combustibles para que los grandes consumidores como son la agroindustria y la minería, puedan traer su propio carburante y de esta manera bajar la presión sobre YPFB y al mismo Gobierno”, sugirió.

En su criterio, la otra propuesta es levantar el subsidio a los hidrocarburos y el mismo se puede hacer con un único precio de venta del combustible para todas la población en general, del que a los afiliados del transporte público se la haga una devolución en base a los datos de consumo que tuvo en 2023, mismo que se puede corroborar con el B-Sisa.

La Fundación Jubileo publicó que la producción de líquidos, gasolina y diésel, cayó en un 53% según datos comparativos entre 2025 y 2024, como se lo muestra en el cuadro. También menciona que el país requiere 6,7 millones de dólares por día para importar diésel y 3,1 millones para gasolina.