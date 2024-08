Argentina: Todos los chats que revelaron el lado más oscuro del último gobierno peronista; Alberto Fernández, Fabiola Yañez y el escándalo de los seguros

Los mensajes recuperados de los teléfonos secuestrados por la Justicia, que fueron difundidos por Infobae el 2 de agosto, muestran la cara oculta de la gestión anterior. Un racconto de todo lo que se conoce hasta ahora.

Uno de los chats más impactantes que se conocieron en los últimos 15 días

Fuente: infobae.com

Pasaron 15 días y parece que hubieran sido, más que meses, años. El 2 de agosto fue el día en que por primera vez el país se enteró de la existencia de unos chats que iban a lograr algo bastante difícil: empeorar la pésima imagen que dejó el gobierno anterior. Infobae reveló en exclusiva que los chats que estaban en el expediente del escándalo de los seguros exponían pruebas contundentes de maniobras para beneficiar a amigos del poder con el negocio de las pólizas.

Pero había más. Tanto que lo impensable se hizo realidad. Los mensajes capturados de esa aplicación no sólo revelaron gestiones espurias entre Alberto Fernández, su secretaria histórica María Cantero y su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa, con las pólizas que decidía el Estado, sino que expusieron algo nunca visto en la historia: el ex presidente golpeando a su ex pareja y madre de su último hijo, Fabiola Yañez. También quedó expuesta una vida de excesos, infidelidades y comportamientos indecorosos para un primer mandatario.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Infobae reconstruyó los últimos hechos y los chats que se conocen hasta ahora, desde la primera nota que contó el contenido de los mensajes iniciales, hasta el día en que se conoció la violencia contra la ex primera dama. Desde las charlas entre Yañez y Cantero, a los correveidiles entre la secretaria y el marido en torno a la “pyme” del seguro que se quedó con los negocios más lucrativos del Estado. Hay protagonistas principales, secundarios, una trama escabrosa, y un desenlace que se está escribiendo en este tiempo.

Una foto. Un símbolo. Cristina Kirchner proyectó a Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación (Getty Images) Una foto. Un símbolo. Cristina Kirchner proyectó a Alberto Fernández a la Presidencia de la Nación (Getty Images)

El escándalo de los seguros y la caja de Pandora

Fueron 424 páginas de chats, fotos y audios. La saga de mensajes se remontaba a la campaña presidencial y llegaba hasta febrero de este año, cuando explotó el escándalo de los seguros. Infobae accedió a la pericia oficial del teléfono de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández y esposa de Héctor Martínez Sosa, el broker que amasó fortunas en los últimos cuatro años. Los intercambios revelan que la pareja utilizó su cercanía con el poder para obtener contratos millonarios. La primicia del periodista Nicolás Pizzi se publicó en Infobae el 2 de agosto y fue la caja de Pandora que se abrió y mostró la peor cara del último gobierno peronista.