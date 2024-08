Trabajadores en salud inician proceso penal contra el director del Sedes por intoxicación de 200 brigadistas

La denuncia penal es por el delito de atentado contra la salud pública. Incluso señalan que ven «encubrimiento» de parte de las autoridades departamentales.

Lidia Mamani / La Paz

Los trabajadores de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) presentaron una denuncia penal contra el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Jaime Bilbao, por el delito de atentado contra la salud pública, afirmó este lunes la vocera del Fesirmes, Rocío Rivero.

“Estamos en la fiscalía, vamos a entregar nuestra denuncia por el delito de atentado contra la salud pública, esperamos que actúe el fiscal departamental, a través de sus dependientes, y que se haga una investigación a fondo sobre la contratación de la empresa y sobre los hechos que derivaron en el daño a la salud contra 200 personas. La denuncia es contra el director del Sedes, Jaime Bilbao, siendo la MAE y el responsable del proceso de contratación del proceso de cátering”, afirmó Rivero, antes de ingresar a las instalaciones de la Fiscalía cruceña.

En total son más de 200 brigadistas que fueron intoxicados, de esa cantidad al menos 30 fueron internados en centros médicos, por eso se inicia la acción penal y esperan que el Ministerio Público tome las acciones, ya que no confían en la investigación que se realiza en el Sedes.

“Hasta ahora, vemos que hay un claro encubrimiento, no quieren revelar el nombre de la empresa que entregó este cátering, no han hecho ninguna acción, no se hizo estudios a los alimentos que entregaron ni intervención a la empresa, por el contrario, lo quieren minimizar, pese a que hay gran cantidad de personas intoxicadas. Hasta el momento desconocemos cuál fue el proceso de licitación, el proceso por el cual se realizaron las contrataciones y del que no hemos visto ninguna acción de parte del Sedes ni de la Gobernación”, señaló.

Agregó que a la fecha, hay tres brigadistas que continúan internados, mismo que se registró el sábado 17 de agosto, durante la campaña de vacunación canina, que se realizó todo el fin de semana, para el cual el Sedes contrató un servicio de cátering para la alimentación de los trabajadores en salud.