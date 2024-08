Transporte en Tarija: Es insostenible mantener las actuales tarifas

Los micreros señalan que los pasajes están congelados desde hace 15 años y que ahora la hoja de costos ha incrementado, por lo que se debe actualizar. Aguardan una reunión con el Alcalde Torres

Los micreros de Tarija han confirmado que subirán las tarifas del transporte público, argumentando que los costos de operación han aumentado drásticamente. El sector solo aguarda una reunión con el alcalde Johnny Torres para definir el porcentaje del alza. Además, reclaman al Gobierno para que pueda garantizar el suministro de carburantes, pues no descartan retomar las movilizaciones.

Los argumentos

La decisión de incrementar las tarifas del transporte público, ha sido justificada por la escasez de dólares que afectó significativamente a los micreros, incrementando el costo de repuestos y demás insumos necesarios para mantener los vehículos en funcionamiento, así lo señala el ejecutivo de la Federación de Autotransporte 15 de Abril, Gabriel Pérez.

Según los representantes del sector, los costos de estos insumos han aumentado entre un 100% a 300% en comparación con los precios anteriores. Este incremento hace insostenible mantener las tarifas actuales.

Además del aumento en los costos de operación, Pérez también menciona que el precio de la canasta básica familiar y de otros productos y servicios ha aumentado significativamente. Sin embargo, el transporte público es el único sector que no ha ajustado sus tarifas en respuesta a la inflación y al aumento del costo de vida.

Aseguró que se está coordinando con el Gobierno Municipal de Tarija para ver cuándo se lleva adelante esta reunión con el alcalde Torres. Enfatizó que a nivel nacional, ya hubo un incremento de los pasajes y ahora aguardan la reunión con la autoridad municipal para fijar cuánto será el porcentaje a subir.

Estudio

La dirigencia del Transporte asegura que no tiene recursos para encarar un estudio para el incremento de las tarifas

Tomando en cuenta que tiempo atrás autoridades del Municipio de Cercado señalaron que el incremento de tarifas debe efectuarse en base a un estudio técnico que defina el incremento de la hoja de costos, Pérez expresó su desconfianza con la realización del mismo, debido a que esto implica un gasto, recursos que actualmente no se puede disponer, ya que hay otras prioridades.

Si bien tiempo atrás la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) había expresado su rechazo a una posible alza de las tarifas del sector público, Pérez desafió a que estos puedan oponerse, e incluso pidió demostrar que no hubo encarecimiento de insumos y repuestos para los motorizados. Refirió que no es posible que el transporte siga manteniendo las tarifas frente a la constante alza que existe en el país.

Una postura similar ha sido expresada por el dirigente de la Cooperativa de Micros Virgen de Chaguaya de Tarija, Richard López, quien manifestó que el mantenimiento de las unidades de servicio ha encarecido, situación que afecta a los ingresos que tienen los transportistas, por lo que ven necesario una nivelación de las tarifas.

Falta de carburantes

Otro problema crítico que enfrentan los micreros es la escasez de carburantes. López señaló que han convocado para este miércoles a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a fin de garantizar un suministro adecuado.

Enfatizó que esta escasez, ha obligado a muchos transportistas a pasar noches en largas filas para poder abastecerse de combustible y así poder trabajar al día siguiente. Esta situación ha afectado la salud y el bienestar de los conductores, quienes no pueden descansar adecuadamente debido a la necesidad de asegurar el suministro de carburantes.

“Nuestros asociados están cargando a partir de las 22.00 horas, hasta altas horas, algunos a las 5.00 o 6.00 de la mañana siguen haciendo filas para cargar, no pueden descansar bien, no pueden dormir y al otro día tienen que ir a trabajar, y ustedes saben que eso es muy peligroso, porque saben que el cuerpo necesita descansar y como trabajamos en el sector público hay que estar con los cinco sentidos, porque si no descansamos bien podemos estar ocasionando accidentes”, refirió.

Lo que plantea López, es establecer una estación de servicio con carguío exclusivo para micros, de esta manera los motorizados puedan cargar sus tanques hasta la medianoche, así al día siguiente los choferes puedan retornar a sus trabajos bien descansados para cumplir con todas las rutas en las frecuencias establecidas, ya que actualmente la escasez de diésel está ocasionando falencias en el servicio.

El presidente de la Fedjuve, Celestino Barro, sin referirse puntualmente al tema del incremento de pasajes, señaló que dicha institución se encuentra en estado de emergencia por el encarecimiento de productos de la canasta familiar y la escasez de carburantes que está perjudicando a la población.

Guerrero: El incremento lo define el ejecutivo

La concejal municipal de Cercado, Marcela Guerrero, recordó que el incremento de pasajes es una decisión que pasa por el ejecutivo municipal, y que incluso existe una ley nacional y otra municipal que establecen el procedimiento para fijar el costo del servicio que se brinda a la ciudadanía tarijeña.

Mencionó que la norma primero manda a realizar un estudio a cargo de Movilidad Urbana, luego un análisis socioeconómico de la situación por la que atraviesa la población, posteriormente se debe consensuar con las instituciones más representativas de Cercado, en donde participe el Municipio, Concejo Municipal, Fedjuve, Comité Cívico, comunidades campesinas, transporte y otros sectores involucrados para determinar la suba o no de tarifas.