Transporte pesado anuncia un ampliado nacional para tomar acciones contra las ‘mentiras’ del gobierno

Boris Bueno Camacho / La Paz

El dirigente del transporte pesado, Hugo Domingo Ramos, anunció un ampliado nacional de ese sector a efectuarse el próximo miércoles 28 de agosto en la ciudad de La Paz, con la presencia de representantes de todo el país para tomar determinaciones ante el incumplimiento de las autoridades gubernamentales a los acuerdos suscritos en las pasadas semanas, sobre todo, en lo que se refiere a la provisión de combustible y dólares en el mercado interno.

Ramos recordó que los ministros de Economía y de Hidrocarburos, así como otros responsables sectoriales, se comprometieron a regularizar el suministro de diésel y gasolina en las estaciones de servicio del país, así como a normalizar la provisión de la divisa estadounidense en el mercado financiero nacional; sin embargo, ninguno de los dos compromisos suscritos por el gobierno fue cumplido; en ese sentido, aseguró que el transporte en general ya cansado de tantas falsas promesas tomará acciones en el encuentro de la próxima semana.

“Creo que algo aquí no está funcionando bien, están mintiendo al pueblo boliviano. El transporte boliviano, cansado de estos compromisos incumplidos, el 28 de agosto irá a un ampliado nacional en La Paz, ya no vamos a pedir reunión con los ministros ni con el presidente, vamos a tomar medidas de acción en defensa de nuestro gremio, porque no podemos permitir que un sector que aporta al erario del país esté perjudicado por falta de combustible, por falta de divisas. Hoy, no hay presencia del Estado en todo el territorio nacional”, enfatizó.

El dirigente reiteró que el problema es sumamente álgido para el transporte nacional ya que, sin haberse levantado la subvención de los combustibles, el precio de los insumos y repuestos se incrementó en más del cien por ciento; sumado a ello y debido a las filas que se deben hacer en los surtidores, se redujeron sustancialmente los viajes internacionales por mes; empero, pese a ello, no se incrementaron los fletes hasta la fecha.

“Por fuerza mayor y por hambre del pueblo boliviano vamos a tener que juntarnos con otros sectores para entrar en movilizaciones, el señor Édgar Montaño nos dice que somos políticos, ese señor sufre de amnesia pro que él es político, nosotros en cambio estamos todos los días en las carreteras tratando de ganarnos unos pesos para mantener a nuestras familias y no tenemos recursos económicos para cumplir con nuestros bancos y los impuestos, pedimos que nos digan la verdadera realidad”, exigió.

Asimismo, criticó que el gobierno no practique la austeridad que pregona al tener un enorme aparato burocrático, así como ministros que no solucionan las necesidades del pueblo boliviano y ponen en riesgo a sectores como el transporte que están a punto de ingresar en una quiebra colectiva; por ello, la asamblea del próximo miércoles tomará las acciones pertinentes para proteger los derechos de todos los componentes de ese gremio.

Reclamó también que en el encuentro del gobierno con los empresarios privados del país no se haya tomado una sola decisión que dé una señal de mejores días para los bolivianos, más pareció una ‘reunión de amigos’ que solamente precauteló los intereses de algunos en desmedro de la gran mayoría. En ese sentido, no descartó movilizaciones conjuntas con otros sectores sociales para ejercer presión sobre los funcionarios gubernamentales.

“Creo que el gobierno nos quiere llevar a un estado comunista tipo Venezuela donde están muriendo de hambre, creo que ese es el objetivo, pero los bolivianos no vamos a permitir esta situación, porque nosotros sí sabemos trabajar; hay que producir en el país y no tener parásitos que se están rascando en el gobierno central, funcionarios, diputados y senadores que no hacen nada. Ellos son nuestros funcionarios empezando del señor presidente”, destacó.