Tras acusaciones con sus excolegas, Arturo Murillo afirma que lo «atacan» y anuncia publicación de un libro en el que contará «verdades»

El exministro de Añez afirma que «hay demasiadas verdades que los bolivianos deben saber», mismo que será contado en el escrito que publicará. Aunque no anunció cuándo lo hará.

Lidia Mamani / La Paz

Luego que en días pasados hubo un cruce de acusaciones y contra acusaciones entre Arturo Murillo y sus excolegas del gobierno de Jeanine Añez, el exministro afirmó ayer que por algún motivo “oscuro” se acuerdan de él y lo atacan. Por tanto, hará las aclaraciones respectivas en una publicación de un libro, en el que anuncia que contará varias “verdades”.

“La incapacidad y la falta de respeto a la expresidenta fue el motivo de la destitución de algunos exministros de Estado, quienes hoy por algún oscuro motivo se acuerdan de mí y me atacan. Esto me obliga a aclarar lo que falsamente sostienen. Todo estará explicado en detalle en un libro que publicaré, pues hay demasiadas verdades que los bolivianos deben saber”, señaló Murillo en su cuenta X. Aunque no detalla cuándo hará pública la misma.

Incluso dijo que los políticos acostumbran a poner la “basura debajo de la alfombra”, y que por eso le dará a Bolivia conocer de primera mano cómo se manejó todo en los últimos años.

También se refirió a que el único responsable para el proceso de inhabilitación de la sigla del MAS era el Tribunal Supremo Electoral y en ese entonces, su presidente Salvador Romeros, a quien dijo que está seguro que se le puede preguntar si alguna vez recibió una llamada de su parte para presionar, por tanto, el TSE es independiente y no recibe órdenes, aseguró.

Agregó que, Bolivia tiene el derecho de saber la verdad y que cómo él podría “pactar” con quienes intentaron “asesinar” a su familia y quemaron 20 años de trabajo, al quemar su hotel Victoria. Incluso mencionó que actualmente sus seres queridos siguen peleando con el “trauma de la situación por la que tuvieron que atravesar y despiertan en las noches sobresaltados recordando ese terrorífico pasaje”.