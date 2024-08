TSE convoca a elecciones judiciales para el 1 de diciembre

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), convocó a elecciones judiciales para el 1 de diciembre, donde se elegirán a los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“La Sala Plena, en el curso del día ha considerado la respuesta que nos ha remitido la vicepresidencia del Estado y ha adoptado la resolución 264, por la cual se convoca a elecciones judiciales para el 1 de diciembre del presente año”, informó el presidente el Órgano Electoral, Óscar Hassenteufel.

La semana pasada, la Vicepresidencia del Estado remitió la lista con los 139 postulantes preseleccionados. Sin embargo, el TSE observó la ausencia de candidatas mujeres para el TCP en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, por lo que solicitó una explicación.

En ese contexto, Hassenteufel señaló que se aprobó el calendario electoral y después de ocho días, se llevará a cabo el empadronamiento masivo que permitirá que los jóvenes que cumplan 18 años hasta la jornada de sufragio, participen en las elecciones judiciales.

A la vez, dijo que para este proceso, el presupuesto asciende a Bs 183 millones, aunque señaló que los administrativos están evaluando si corresponde solicitar recursos adicionales, tomando en cuenta que son 139 candidatos, 43 más con relación a las elecciones judiciales de 2017.

Con relación, a la explicación que solicitaron sobre la ausencia de candidatas mujeres para el TCP, en las regiones de Cochabamba y Santa Cruz, Hassenteufel dijo que la Vicepresidencia envió una nota aclarando que la equidad de género debe aplicarse a nivel nacional y no por departamento.

“La Asamblea nos ha hecho llegar una respuesta, donde nos explica el tema de paridad y de la equidad de género. Ellos han adoptado una interpretación en el sentido de que esa equidad no hay que manejarla por departamento, sino en función de la totalidad y eso está basado en la Ley 1549”, declaró.

Primarias

Sobre la suspensión de las elecciones primarias, el presidente del TSE dijo que se puede esperar hasta la próxima semana, para que el Senado sancione el proyecto de ley, consideró que se debe otorgar un compás de espera.

Afirmó, que no existe la dificultad de llevar a cabo ambos procesos, pero consideró que las elecciones judiciales no se pueden contaminar con una convocatoria que es netamente política.

“En la parte técnica, no tenemos problema llevar adelante dos procesos electorales, nuestra preocupación es que son dos procesos distintos. Una elección primaria tiene características políticas y una elección judicial no debería de estar contaminada con elementos políticos, pero en la parte técnica, si al final de cuentas tenemos que hacer los dos procesos electorales, lo vamos a hacer no tenemos inconveniente”, puntualizó.

