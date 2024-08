TSE descarta elaborar otro Padrón Electoral y perfila que universidades verifiquen el actual registro

Fuente: erbol.com.bo

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, descartó la posibilidad de elaborar un nuevo Padrón Electoral, debido al costo económico que supondría, sin embargo, reveló otras estrategias para darle confiabilidad al registro vigente, como la verificación de parte de universidades.

“El tema no es fácil de realizar un Padrón. No es como ir a la esquina a comprar un libro. Se requieren recursos equipos y un presupuesto que inicialmente todavía no lo hemos terminado de analizar, pero el presupuesto para llevar adelante esa tarea está rondando entre los 60 y 70 millones de dólares. No creo que el país esté en condiciones de hacer ese gasto en este momento”, dijo Hassenteufel en Sucre.

También se baraja hacer una auditoría al Padrón, ante la desconfianza. El presidente del TSE señaló que con la Unión Europea no fue posible, mientras que el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) exige un mantenimiento previo de la plataforma biométrica.

En ese contexto, es que el Órgano Electoral plantea la posibilidad de que, antes de la auditoría se haga la verificación mediante universidades.

“Ese trabajo consiste en que a través de las universidades públicas, dentro de muy poco tiempo, vamos a iniciar una tarea de verificación del Padrón Electoral, una verificación que es prácticamente una auditoría, pero que no va a tener el alcance 100% en relación a la auditoría”, finalizó Hassenteufel.