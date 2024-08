TSE determinará en las próximas horas si acompaña el congreso evista del 3 de septiembre

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe señala que los vocales analizan el informe técnico emitido por la Secretaría de Cámara para tomar una decisión definitiva

Boris Bueno Camacho / La Paz

En las próximas horas la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunirá para determinar si acompaña o no congreso del Movimiento al Socialismo convocado por la dirigencia nacional de ese partido, a la cabeza de Evo Morales, para el 3 de septiembre en la localidad de Villa Tunari, provincia Chapare del departamento de Cochabamba. Este martes o miércoles, el ente electoral dará una respuesta a esa tienda política, informó el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.

El tratamiento de la solicitud hecha por el sector radical del MAS es tratado por los vocales electorales desde la pasada jornada; sin embargo, al no haber logrado un consenso, este martes continuarán con el análisis correspondiente para emitir una determinación; en ese contexto, el trabajo se centra en la verificación del cumplimiento de los requisitos de acuerdo con la norma electoral y el estatuto interno de ese partido político.

“Todavía no hay una decisión formal hasta el momento, pero la decisión es inminente, la Sala Plena es muy seria, vamos a dar a conocer en sentido si el TSE autoriza o no autoriza la supervisión de este congreso mediante una resolución de la Sala Plena y eso se conocerá dentro de las siguientes horas; (…) he podido advertir que cada vocal tiene su propio punto de vista, tiene su propio enfoque, está haciendo su propio análisis, pero vamos a pronunciarnos mediante esa resolución que será unánime, o habrá una opinión dividida”, refirió.

Tahuichi Quispe señaló que el dictamen de la Sala Plena se conocerá el martes o miércoles y recordó que la solicitud es desde hace varios meses atrás, pero, que, ante el incumplimiento de los requisitos contemplados en su propio estatuto, el Órgano Electoral determinó en anteriores oportunidades rechazar el acompañamiento del X Congreso Nacional Ordinario del MAS; y, en esta ocasión, se toma como base de la discusión el informe técnico de la Secretaría de Cámara.

“Este proceso de solicitud ya viene de larga data, el partido político MAS-IPSP a lo largo de este tiempo no ha podido cumplir lo que señala su propio estatuto, ese artículo 13 que dice que quien convoca a su congreso es justamente la directiva nacional y son catorce personas; y, segundo, tiene que haber un previo consenso con sus organizaciones matrices y es de conocimiento público que ello no ocurrió. A esto hay que agregar que nuestra Secretaría de Cámara ha elaborado un informe que está siendo analizado”, puntualizó.

El pasado 2 de julio, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, ratificó la convocatoria al X Congreso Nacional Ordinario para el 3 de septiembre en Villa Tunari, en Cochabamba, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y oficializó la solicitud de supervisión. El dirigente aseguró que se cumplieron todos los requisitos observados por el ente, así que no tendría que haber impedimento alguno en esta ocasión, dijo.

En esta ocasión, Evo Morales y sus acólitos sacaron un as bajo la manga para presionar a los vocales ya que invitaron en reiteradas oportunidades a un ampliado del MAS a los dirigentes del Pacto de Unidad ‘arcista’ que se llevó a cabo el pasado 28 de junio en la ciudad de Cochabamba; sin embargo, los dirigentes afines al gobierno negaron su asistencia a dicho evento y, esta vez, esa respuesta puede pesar como argumento a favor para validar el acto político del próximo 3 de septiembre.