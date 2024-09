A Eva Copa le extraña que los datos de la alcaldía alteña no coincidan con los resultados del INE

La alcaldesa de El Alto cuestiona que la entidad de estadísticas convoque a una reunión sin las principales cabezas de los municipios y gobernaciones

eju.tv / Video: Red América Tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Momentos antes de ingresar a la Asamblea de la Alteñidad, Eva Copa dio unas consideraciones iniciales sobre los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, que amenaza con afectar la distribución de recursos a ese municipio que tenía una expectativa muy diferente por las proyecciones demográfica previas hechas por el mismo Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2022.

La alcaldesa de esa urbe aseguró que los datos entregados por el director de la institución de estadísticas, Humberto Arandia, distan bastante de las cifras que maneja el gobierno municipal alteño mediante las diferentes instancias que manejan datos estadísticos sobre los diversos servicios que presta la administración local.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Lea también: Censo 2024: Estas son las 11 determinaciones de la Asamblea de la Cruceñidad

Asimismo, cuestionó la determinación del INE, instancia que anunció una próxima reunión para discutir los datos del Censo 2024 en la que, según Arandia, no participarán los políticos, porque se deben abordar las cifras que arrojó el informe preliminar desde un punto de vista técnico, afirmación que para la burgomaestre alteña muestra una falta de transparencia de esa entidad estatal para absolver las preocupaciones de los gobiernos locales.

“Los políticos somos los que ahora estamos llevando nuestros municipios y nuestras gobernaciones. ¿Nos van a hacer a un lado? ¿No nos quieren hacer conocer los datos? ¿No quieren responder las dudas que nosotros tenemos? Son observaciones claras las que tenemos, porque nosotros manejamos números dentro de nuestras diferentes direcciones y jefaturas; y estos números que nos presentan (el INE) no coinciden con los números que tenemos. Y como autoridades nos corresponde socializar con nuestras bases”, señaló.

La alcaldesa alteña Eva Copa. Foto: captura pantalla

En ese sentido, rechazó la aseveración del INE sobre el peligro de la politización de los resultados de la encuesta y aseguró que las determinaciones serán tomadas por las organizaciones reunidas en la Asamblea de la Alteñidad, porque lo importante es conocer los datos reales sobre la conformación demográfica actual de las entidades territoriales autónomas para la generación de políticas públicas; por ello calificó de un acto de discriminación del gobierno con las autoridades locales.

“Yo no me mando sola, me mando con las organizaciones sociales, ellas definirán qué acciones se tomarán, nosotros respetamos las determinaciones que tomen los diferentes municipios y gobernaciones respecto a estos resultados del censo, nosotros queremos ser responsables con nuestra población, queremos dar a conocer lo que el INE ha socializado con nosotros la anterior semana y también dar a conocer nuestros datos que tenemos como municipio. Serán las organizaciones las que definan”, dijo.

Puede leer: Estos son los 11 puntos aprobados por la Asamblea de la Paceñidad contra los resultados del Censo

Por otra parte, ante la inasistencia de entidades como la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), la máxima autoridad del municipio consideró que es responsabilidad de cada institución preocuparse por el desarrollo de su municipio, debido a que las cifras gubernamentales servirán para la planificación del desarrollo local por los próximos 10 años, por ese motivo, la importancia de exigir al INE la entrega de cifras reales.

“Todos están cordialmente invitados a la reunión porque son intereses de la ciudad, estamos hablando de un presupuesto que vamos a manejar por 10m años, no un año ni un mes, el siguiente alcalde que venga va a trabajar con ese techo presupuestario; la ciudad de El Alto ha crecido bastante, nosotros manejamos el tema del crecimiento de la mancha urbana, el registro de estudiantes, natalidad, morbilidad; así que el que quiera venir para defender su ciudad, las puertas están abiertas”, resaltó.