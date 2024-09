Activista de EE.UU. muere baleada en una protesta en Cisjordania

La joven actvista de 26 años, identificada como Aysenur Ezgi Eygi, ambién tenía nacionalidad turca.

Fuente: DW

Una activista estadounidense con nacionalidad turca murió el viernes (06.09.2024) tras recibir una herida de bala durante una manifestación contra la colonización en Cisjordania ocupada en una localidad donde el ejército israelí reconoce que abrió fuego.

Las fuerzas israelíes lanzaron el 28 de agosto una operación a gran escala en Cisjordania, un territorio ocupado desde 1967, donde la violencia aumentó desde que empezó la guerra en Gaza entre Israel y el movimiento islamista Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea, Israel y Estados Unidos.

Un hospital de Naplusa, en el norte de Cisjordania, anunció la muerte de una activista estadounidense propalestina de 26 años, que fue ingresada con un balazo en la cabeza, tras ser herida durante una manifestación contra las colonias israelíes en Beita.

Acting governor of Nablus, Ghassan Daghlas, condemns killing of Turkish-American citizen Aysenur Ezgi Eygi by Israeli forces, saying Israel seems to have given instructions to kill peaceful activists to please illegal settlers pic.twitter.com/vf3PDTWWgP

— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 6, 2024